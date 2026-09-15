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Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790)

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Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 2
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 3
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 4
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 5
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 6
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 7
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 8
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 9
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 10
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 11
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 12
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 13
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 14
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 15
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 16
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 17
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 18
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 19
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 20
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 21
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 22
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 23
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 24
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 25
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 26
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 27
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 28
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 29
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 30
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 31
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 32
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
5
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
0.5
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 2
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 3
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 4
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 5
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 6
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 7
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 8
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 9
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 10
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 11
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 12
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 13
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 14
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 15
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 16
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 17
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 18
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 19
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 20
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 21
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 22
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 23
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 24
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 25
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 26
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 27
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 28
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 29
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 30
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 31
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 32
  • Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658112
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790)
2 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Опрыскиватель аккумуляторный; Зарядное устройство; Насадка; Штанга с ручкой; Инструкция по эксплуатации; Батарея аккумуляторная
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
5
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
0.5
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
0
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
2 А•ч
Высота, см
41
Ширина, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х27х19
Вес, кг.
2.25

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790)

Аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-5LI 64790 с баком объемом 5 л и Li-Ion батареей на 12 В, емкостью 2 Ач, используется для ухода за растениями, а также распыления инсектицидных жидкостей, мытья окон, стен и дорожек. Длина штанги регулируется в диапазоне 260-510 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что позволяет обрабатывать участки большой площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве. Прочная и долговечная конструкция — корпус бака с ребрами жесткости устойчив к деформации, латунная насадка распылителя не подвержена коррозии. Низкий расход энергии — аккумулятор обеспечивает до 6 часов работы. Контроль оставшегося времени работы — индикатор заряда батареи помогает своевременно производить подзарядку. Телескопическая штанга — можно легко обрабатывать отдаленные и высоко расположенные участки.Мобильность — устройство не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться вдали от дома. Экологичность — опрыскиватель не выделяет неприятный запах и вредные выхлопы в окружающую среду. Готовность к эксплуатации — зарядное устройство входит в комплект.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Комплектация
Опрыскиватель аккумуляторный; Зарядное устройство; Насадка; Штанга с ручкой; Инструкция по эксплуатации; Батарея аккумуляторная
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
5
Объём бака для раствора, л
5
Расход жидкости, л/мин
0.5
Телескопическая ручка
да
Длина штанги, м
0
Регулировка распыления
Да
Емкость аккумулятора
2 А•ч
Развернуть
Высота, см
41
Ширина, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-5LI 64790 с баком объемом 5 л и Li-Ion батареей на 12 В, емкостью 2 Ач, используется для ухода за растениями, а также распыления инсектицидных жидкостей, мытья окон, стен и дорожек. Длина штанги регулируется в диапазоне 260-510 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что позволяет обрабатывать участки большой площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве. Прочная и долговечная конструкция — корпус бака с ребрами жесткости устойчив к деформации, латунная насадка распылителя не подвержена коррозии. Низкий расход энергии — аккумулятор обеспечивает до 6 часов работы. Контроль оставшегося времени работы — индикатор заряда батареи помогает своевременно производить подзарядку. Телескопическая штанга — можно легко обрабатывать отдаленные и высоко расположенные участки.Мобильность — устройство не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться вдали от дома. Экологичность — опрыскиватель не выделяет неприятный запах и вредные выхлопы в окружающую среду. Готовность к эксплуатации — зарядное устройство входит в комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель аккумуляторный D-5LI, 5 л, 12 В, 2 Ач Denzel (64790) - по цене 2600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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