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Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219)

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Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 1
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 2
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 3
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 4
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 5
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 6
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 7
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 8
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 9
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
11
Расход жидкости, л/мин
0.8
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 1
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 2
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 3
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 4
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 5
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 6
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 7
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 8
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 9
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697036
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219)
1 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
11
Расход жидкости, л/мин
0.8
Высота, см
58
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х13х3
Вес, кг.
2.84

Описание товара Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219)

Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219)

Отзывы о товаре Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
11
Расход жидкости, л/мин
0.8
Высота, см
58
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) - стоимость товара 1860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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