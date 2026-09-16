Top.Mail.Ru
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 2
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 3
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 4
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 5
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 6
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 7
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 8
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 9
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 10
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 11
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 12
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 13
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 14
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 15
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 16
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 17
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 18
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 19
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 20
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 21
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Мощность, л.с.
0
Объём бака для раствора, л
0
Расход жидкости, л/мин
1
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 2
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 3
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 4
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 5
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 6
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 7
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 8
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 9
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 10
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 11
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 12
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 13
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 14
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 15
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 16
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 17
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 18
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 19
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 20
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 21
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш)
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Мощность, л.с.
0
Объём бака для раствора, л
0
Расход жидкости, л/мин
1
Высота, см
61
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х61х11
Вес, кг.
1

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш)

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) Компактный аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от Li-ion аккумулятора.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Мощность, л.с.
0
Объём бака для раствора, л
0
Расход жидкости, л/мин
1
Высота, см
61
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) Компактный аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от Li-ion аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш) - этот товар вы можете купить по цене 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...