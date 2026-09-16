Опрыскиватель переносной GRINDA PT-5, 5 л, с широкой горловиной, упоры для ног, PROLine (8-425155)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
В наличии
Код товара: 697023
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
Высота, см
44.5
Ширина, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х19х19
Вес, кг.
1.68
Описание товара Опрыскиватель переносной GRINDA PT-5, 5 л, с широкой горловиной, упоры для ног, PROLine (8-425155)
Профессиональные опрыскиватели GRINDA PRO-LINE изготовлены из самых надёжных материалов. Обладают длительным сроком службы, качественно опрыскивают.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
Высота, см
44.5
Ширина, см
18.5
Страна производитель
Китай
Профессиональные опрыскиватели GRINDA PRO-LINE изготовлены из самых надёжных материалов. Обладают длительным сроком службы, качественно опрыскивают.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель переносной GRINDA PT-5, 5 л, с широкой горловиной, упоры для ног, PROLine (8-425155) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2130 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной GRINDA PT-5, 5 л, с широкой горловиной, упоры для ног, PROLine (8-425155)