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Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784)

27 Отзывы
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Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 1
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 2
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 3
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 4
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 5
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 6
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 7
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 8
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 9
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 10
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 11
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 12
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 13
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 14
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 15
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 16
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 17
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 18
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 19
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 20
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 21
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 22
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 23
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 24
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
12
Объём бака для раствора, л
12
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 1
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 2
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 3
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 4
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 5
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 6
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 7
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 8
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 9
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 10
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 11
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 12
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 13
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 14
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 15
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 16
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 17
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 18
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 19
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 20
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 21
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 22
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 23
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 24
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658103
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784)
2 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
12
Объём бака для раствора, л
12
Длина штанги, м
2
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
55
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х34х18
Вес, кг.
2.8

Описание товара Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784)

Ранцевый опрыскиватель Palisad 64784 с баком объемом 12 л, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для распыления удобрений и пестицидов на садово-огородные культуры. Резервуар вмещает 12 л жидкости, поэтому на одной заправке можно обработать участок большой площади. Широкая горловина позволяет заливать раствор без риска разбрызгивания. Устройство удобно как для правшей, так и для левшей.

Отзывы о товаре Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784)

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
точно нержавейка, товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Может есть и лучше, но к данному товару нареканий нет. Вместительный, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Рамиль В.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно, практично. Имеется ремкомплект
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
В целом не плохой единственный недостаток ремни не удобные
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Ирина м.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
комплект полный с запасными частями
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный аппарат. Для тех кто не хочет постоянно подкачивать, покупайте аккумуляторный
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидал худшего от него, но приятно удивил. Удобно подкачивать давление. Хороший аппарат. К покупке рекомендую. Всем добра
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Супер !!! очень удобный пластик хороший,нагнетает воздух отлично
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобен в эксплуатации , весеннюю обработку провели.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Е. Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Брызгает хорошо. Удобный. Покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель в целом неплохой, имеет легкий вес, можно носить как ранец. К недостаткам отнесу жесткие шланги, в резьбовые соединения желательно подматывать фум ленту для устранения течи. Немного подтекает насос при подкачивании, поэтому лучше это делать на земле. В целом опрыскивателем можно пользоваться с небольшой доработкой.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2024
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень всё понравилось, быстро, удобно, хорошо распыляет. В комплекте 3 распылитель, ситечко в горлышке. Пластмасса крепкая, в работе удобен.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший опрыскиватель, удобный в использовании. Думаю прослужии долго.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший опрыскиватель
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой опрыскиватель .легко накачивает помпу .для домашнего использования в полне подойдет.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне всё устраивает, осталось испробовать.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Надежда Д.

Достоинства:


Комментарий:
хотелось бы регулируемую форсунку и штангу подлиннее
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Дамира С.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель свою функцию выполняет, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный агрегат! Вместительный. Три удобные насадки в комплекте. Легко собирается, прост в использовании. Качественный плотный пластик.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар приехал вовремя. Супруг собрал быстро, в квартире проверили- всё работает. Жду с нетерпением поездку на дачу и оторвусь по полной
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
Собрал работает дефектов нет
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Схема сборки не очень понятная, но собрать получилось. Давление создает, опрыскивание работает. Повезу на дачу обрабатывать огород.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Дмитрий Игоревич

Достоинства:


Комментарий:
Толстый крепкий пластик и проверенная фирма (садовая телега также Palisad). Инструкция не совсем понятная
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2024
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель удобен в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2024
тямер з.

Достоинства:


Комментарий:
Попробовал работает хорошо, мне понравился опрыскиватель, просто класс!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
12
Объём бака для раствора, л
12
Длина штанги, м
2
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
55
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Ранцевый опрыскиватель Palisad 64784 с баком объемом 12 л, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для распыления удобрений и пестицидов на садово-огородные культуры. Резервуар вмещает 12 л жидкости, поэтому на одной заправке можно обработать участок большой площади. Широкая горловина позволяет заливать раствор без риска разбрызгивания. Устройство удобно как для правшей, так и для левшей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
точно нержавейка, товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Может есть и лучше, но к данному товару нареканий нет. Вместительный, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Рамиль В.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно, практично. Имеется ремкомплект
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
В целом не плохой единственный недостаток ремни не удобные
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Ирина м.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
комплект полный с запасными частями
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный аппарат. Для тех кто не хочет постоянно подкачивать, покупайте аккумуляторный
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидал худшего от него, но приятно удивил. Удобно подкачивать давление. Хороший аппарат. К покупке рекомендую. Всем добра
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Супер !!! очень удобный пластик хороший,нагнетает воздух отлично
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобен в эксплуатации , весеннюю обработку провели.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Е. Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Брызгает хорошо. Удобный. Покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель в целом неплохой, имеет легкий вес, можно носить как ранец. К недостаткам отнесу жесткие шланги, в резьбовые соединения желательно подматывать фум ленту для устранения течи. Немного подтекает насос при подкачивании, поэтому лучше это делать на земле. В целом опрыскивателем можно пользоваться с небольшой доработкой.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2024
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень всё понравилось, быстро, удобно, хорошо распыляет. В комплекте 3 распылитель, ситечко в горлышке. Пластмасса крепкая, в работе удобен.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший опрыскиватель, удобный в использовании. Думаю прослужии долго.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший опрыскиватель
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой опрыскиватель .легко накачивает помпу .для домашнего использования в полне подойдет.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне всё устраивает, осталось испробовать.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Надежда Д.

Достоинства:


Комментарий:
хотелось бы регулируемую форсунку и штангу подлиннее
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Дамира С.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель свою функцию выполняет, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный агрегат! Вместительный. Три удобные насадки в комплекте. Легко собирается, прост в использовании. Качественный плотный пластик.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар приехал вовремя. Супруг собрал быстро, в квартире проверили- всё работает. Жду с нетерпением поездку на дачу и оторвусь по полной
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
Собрал работает дефектов нет
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Схема сборки не очень понятная, но собрать получилось. Давление создает, опрыскивание работает. Повезу на дачу обрабатывать огород.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Дмитрий Игоревич

Достоинства:


Комментарий:
Толстый крепкий пластик и проверенная фирма (садовая телега также Palisad). Инструкция не совсем понятная
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2024
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель удобен в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2024
тямер з.

Достоинства:


Комментарий:
Попробовал работает хорошо, мне понравился опрыскиватель, просто класс!


Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - по цене 2130 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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