Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784)
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
12
Объём бака для раствора, л
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
В наличии
Код товара: 658103
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
2 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
12
Объём бака для раствора, л
12
Длина штанги, м
2
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
55
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х34х18
Вес, кг.
2.8
Описание товара Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784)
Ранцевый опрыскиватель Palisad 64784 с баком объемом 12 л, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для распыления удобрений и пестицидов на садово-огородные культуры. Резервуар вмещает 12 л жидкости, поэтому на одной заправке можно обработать участок большой площади. Широкая горловина позволяет заливать раствор без риска разбрызгивания. Устройство удобно как для правшей, так и для левшей.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
12
Объём бака для раствора, л
12
Длина штанги, м
2
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
55
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Ранцевый опрыскиватель Palisad 64784 с баком объемом 12 л, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для распыления удобрений и пестицидов на садово-огородные культуры. Резервуар вмещает 12 л жидкости, поэтому на одной заправке можно обработать участок большой площади. Широкая горловина позволяет заливать раствор без риска разбрызгивания. Устройство удобно как для правшей, так и для левшей.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
точно нержавейка, товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
Может есть и лучше, но к данному товару нареканий нет. Вместительный, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Работает
Достоинства:
Комментарий:
Удобно, практично. Имеется ремкомплект
Достоинства:
Комментарий:
В целом не плохой единственный недостаток ремни не удобные
Достоинства:
Комментарий:
Отличный
Достоинства:
Комментарий:
комплект полный с запасными частями
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный аппарат. Для тех кто не хочет постоянно подкачивать, покупайте аккумуляторный
Достоинства:
Комментарий:
Ожидал худшего от него, но приятно удивил. Удобно подкачивать давление. Хороший аппарат. К покупке рекомендую. Всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Супер !!! очень удобный пластик хороший,нагнетает воздух отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобен в эксплуатации , весеннюю обработку провели.
Достоинства:
Комментарий:
Брызгает хорошо. Удобный. Покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель в целом неплохой, имеет легкий вес, можно носить как ранец. К недостаткам отнесу жесткие шланги, в резьбовые соединения желательно подматывать фум ленту для устранения течи. Немного подтекает насос при подкачивании, поэтому лучше это делать на земле. В целом опрыскивателем можно пользоваться с небольшой доработкой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень всё понравилось, быстро, удобно, хорошо распыляет. В комплекте 3 распылитель, ситечко в горлышке. Пластмасса крепкая, в работе удобен.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший опрыскиватель, удобный в использовании. Думаю прослужии долго.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший опрыскиватель
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой опрыскиватель .легко накачивает помпу .для домашнего использования в полне подойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне всё устраивает, осталось испробовать.
Достоинства:
Комментарий:
хотелось бы регулируемую форсунку и штангу подлиннее
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель свою функцию выполняет, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный агрегат! Вместительный. Три удобные насадки в комплекте. Легко собирается, прост в использовании. Качественный плотный пластик.
Достоинства:
Комментарий:
Товар приехал вовремя. Супруг собрал быстро, в квартире проверили- всё работает. Жду с нетерпением поездку на дачу и оторвусь по полной
Достоинства:
Комментарий:
Собрал работает дефектов нет
Достоинства:
Комментарий:
Схема сборки не очень понятная, но собрать получилось. Давление создает, опрыскивание работает. Повезу на дачу обрабатывать огород.
Достоинства:
Комментарий:
Толстый крепкий пластик и проверенная фирма (садовая телега также Palisad). Инструкция не совсем понятная
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель удобен в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Попробовал работает хорошо, мне понравился опрыскиватель, просто класс!
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784) - по цене 2130 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64784)
Достоинства:
Комментарий:
точно нержавейка, товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
Может есть и лучше, но к данному товару нареканий нет. Вместительный, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Работает
Достоинства:
Комментарий:
Удобно, практично. Имеется ремкомплект
Достоинства:
Комментарий:
В целом не плохой единственный недостаток ремни не удобные
Достоинства:
Комментарий:
Отличный
Достоинства:
Комментарий:
комплект полный с запасными частями
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный аппарат. Для тех кто не хочет постоянно подкачивать, покупайте аккумуляторный
Достоинства:
Комментарий:
Ожидал худшего от него, но приятно удивил. Удобно подкачивать давление. Хороший аппарат. К покупке рекомендую. Всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Супер !!! очень удобный пластик хороший,нагнетает воздух отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобен в эксплуатации , весеннюю обработку провели.
Достоинства:
Комментарий:
Брызгает хорошо. Удобный. Покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель в целом неплохой, имеет легкий вес, можно носить как ранец. К недостаткам отнесу жесткие шланги, в резьбовые соединения желательно подматывать фум ленту для устранения течи. Немного подтекает насос при подкачивании, поэтому лучше это делать на земле. В целом опрыскивателем можно пользоваться с небольшой доработкой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень всё понравилось, быстро, удобно, хорошо распыляет. В комплекте 3 распылитель, ситечко в горлышке. Пластмасса крепкая, в работе удобен.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший опрыскиватель, удобный в использовании. Думаю прослужии долго.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший опрыскиватель
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой опрыскиватель .легко накачивает помпу .для домашнего использования в полне подойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне всё устраивает, осталось испробовать.
Достоинства:
Комментарий:
хотелось бы регулируемую форсунку и штангу подлиннее
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель свою функцию выполняет, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный агрегат! Вместительный. Три удобные насадки в комплекте. Легко собирается, прост в использовании. Качественный плотный пластик.
Достоинства:
Комментарий:
Товар приехал вовремя. Супруг собрал быстро, в квартире проверили- всё работает. Жду с нетерпением поездку на дачу и оторвусь по полной
Достоинства:
Комментарий:
Собрал работает дефектов нет
Достоинства:
Комментарий:
Схема сборки не очень понятная, но собрать получилось. Давление создает, опрыскивание работает. Повезу на дачу обрабатывать огород.
Достоинства:
Комментарий:
Толстый крепкий пластик и проверенная фирма (садовая телега также Palisad). Инструкция не совсем понятная
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель удобен в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Попробовал работает хорошо, мне понравился опрыскиватель, просто класс!