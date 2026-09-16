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Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2

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Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 - фото 3
Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 - фото 4
Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 - фото 5
Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр для очистки
  • Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 - фото 1
  • Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 - фото 2
  • Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 - фото 3
  • Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 - фото 4
  • Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 - фото 5
  • Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 020 руб.  1 540 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2
1 020 руб. -34%
1 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Фильтр для очистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х3
Вес, г.
300

Описание товара Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2

Угольный фильтр Ballu CARBON поглощает неприятные запахи и органические загрязнители: выхлопные газы, промышленные выбросы, запахи дыма. Состоит из сот, содержащих гранулированный активированный уголь Carbon, который обладает способностью абсорбировать запахи различного происхождения. Изготовлен из экологически чистых материалов, безопасных для окружающих. Сухая или влажная очистка запрещена.

Отзывы о товаре Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Фильтр для очистки
Страна производитель
Китай
Описание
Угольный фильтр Ballu CARBON поглощает неприятные запахи и органические загрязнители: выхлопные газы, промышленные выбросы, запахи дыма. Состоит из сот, содержащих гранулированный активированный уголь Carbon, который обладает способностью абсорбировать запахи различного происхождения. Изготовлен из экологически чистых материалов, безопасных для окружающих. Сухая или влажная очистка запрещена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 – стоимость товара 1020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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