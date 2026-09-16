Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2
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Характеристики
Тип товара
Фильтр для очистки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%1 020 руб. 1 540 руб.
В наличии
Код товара: 696597
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 020 руб. -34%
1 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фильтр для очистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х3
Вес, г.
300
Описание товара Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2
Угольный фильтр Ballu CARBON поглощает неприятные запахи и органические загрязнители: выхлопные газы, промышленные выбросы, запахи дыма. Состоит из сот, содержащих гранулированный активированный уголь Carbon, который обладает способностью абсорбировать запахи различного происхождения. Изготовлен из экологически чистых материалов, безопасных для окружающих. Сухая или влажная очистка запрещена.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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Угольный фильтр Ballu CARBON поглощает неприятные запахи и органические загрязнители: выхлопные газы, промышленные выбросы, запахи дыма. Состоит из сот, содержащих гранулированный активированный уголь Carbon, который обладает способностью абсорбировать запахи различного происхождения. Изготовлен из экологически чистых материалов, безопасных для окружающих. Сухая или влажная очистка запрещена.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Фильтр угольный Ballu FB-CARBON-2 – стоимость товара 1020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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