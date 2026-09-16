Top.Mail.Ru
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 5
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 6
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 7
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 8
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 9
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 10
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 11
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 12
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 13
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 14
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Установка
напольный
Терморегулятор
да
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 10
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 11
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 12
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 13
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 14
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 040 руб.  1 540 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M
1 040 руб. -32%
1 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Высота, см
37
Мощность обогрева
400/800 Вт
Площадь обогрева
14 кв. м.
Установка
напольный
Терморегулятор
да
Нагревательный элемент
кварцевый
Габаритные размеры (ВхШхГ)
37x30.5x13.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х14
Вес, кг.
1.15

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M

Инфракрасный обогреватель Ballu BHH/M-09M - это эффективный и экономичный способ обогрева помещений. Он использует инфракрасное излучение для нагрева предметов и поверхностей, которые затем отдают тепло окружающему воздуху. Это позволяет быстро создать комфортную температуру и сэкономить энергию по сравнению с традиционными обогревателями.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Высота, см
37
Мощность обогрева
400/800 Вт
Площадь обогрева
14 кв. м.
Установка
напольный
Терморегулятор
да
Нагревательный элемент
кварцевый
Габаритные размеры (ВхШхГ)
37x30.5x13.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасный обогреватель Ballu BHH/M-09M - это эффективный и экономичный способ обогрева помещений. Он использует инфракрасное излучение для нагрева предметов и поверхностей, которые затем отдают тепло окружающему воздуху. Это позволяет быстро создать комфортную температуру и сэкономить энергию по сравнению с традиционными обогревателями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-09M - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...