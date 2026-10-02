Top.Mail.Ru
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2 - фото 1
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2 - фото 2
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2 - фото 3
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 740 руб.  2 250 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2
1 740 руб. -23%
2 250 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х18х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2

Ламповые инфракрасные обогреватели Ballu BIH-LW-1.2 — универсальный тип инфракрасных обогревателей, которые прекрасно подходят для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений. Обогреватель может монтироваться на любую настенную поверхность при помощи встроенного кронштейна с регулировкой угла наклона. Прибор имеет 2 режима работы: 600 и 1200 Вт, что позволяет подобрать оптимальную мощность для комфортного обогрева. С помощью шнура дистанционного управления можно удобно включать и выключать прибор, даже если тот подвешен высоко на стене или колонне. Отличительные особенности: Эффективный обогрев на открытом воздухе круглый год, Два уровня мощности: 600 и 1200 Ватт, Удобное включение и переключение режимов работы шнуром дистанционного управления, Индикация режима нагрева (1 / 2 ), Встроенный кронштейн с возможностью наклона с шагом в 15°, Простой монтаж на стену, все необходимое в комплекте, Мощный направленный обогрев, Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе, Соответствует стандартам Европейского союза, Цветная подарочная упаковка.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Ламповые инфракрасные обогреватели Ballu BIH-LW-1.2 — универсальный тип инфракрасных обогревателей, которые прекрасно подходят для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений. Обогреватель может монтироваться на любую настенную поверхность при помощи встроенного кронштейна с регулировкой угла наклона. Прибор имеет 2 режима работы: 600 и 1200 Вт, что позволяет подобрать оптимальную мощность для комфортного обогрева. С помощью шнура дистанционного управления можно удобно включать и выключать прибор, даже если тот подвешен высоко на стене или колонне. Отличительные особенности: Эффективный обогрев на открытом воздухе круглый год, Два уровня мощности: 600 и 1200 Ватт, Удобное включение и переключение режимов работы шнуром дистанционного управления, Индикация режима нагрева (1 / 2 ), Встроенный кронштейн с возможностью наклона с шагом в 15°, Простой монтаж на стену, все необходимое в комплекте, Мощный направленный обогрев, Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе, Соответствует стандартам Европейского союза, Цветная подарочная упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LW-1.2 - стоимость товара 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...