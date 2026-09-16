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Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000

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Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 1
Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 2
Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 3
Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 4
Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 5
Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для обогревателей
  • Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 1
  • Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 2
  • Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 3
  • Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 4
  • Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 5
  • Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 740 руб.  2 380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696580
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000
1 740 руб. -27%
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Аксессуары для обогревателей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х5х5
Вес, г.
250

Описание товара Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000

Инфракрасная лампа BIH-IR-3000 является отличным выбором для обогрева помещения. Она обладает мощностью 3000 Вт, что позволяет быстро и эффективно распространять тепло по комнате. Запасная лампа предусмотрена для применения в обогревателях инфракрасного типа серии BIH-L.

Отзывы о товаре Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Аксессуары для обогревателей
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасная лампа BIH-IR-3000 является отличным выбором для обогрева помещения. Она обладает мощностью 3000 Вт, что позволяет быстро и эффективно распространять тепло по комнате. Запасная лампа предусмотрена для применения в обогревателях инфракрасного типа серии BIH-L.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лампа для инфракрасного обогревателя BIH-IR-3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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