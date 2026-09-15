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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
3 020 руб.  4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643446
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.15х0.06
Вес, кг.
3

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M

Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-0.8-M мощностью 0,8 кВт подходит для основного и дополнительного обогрева помещений, локального обогрева рабочих зон площадью до 8 м?. Также допустимо использование обогревателей этого типа для очистки поверхностей ото льда, снега и дальнейшего поддержания их в таком состоянии, для разогрева и сушки материалов. При этом прибор экономно потребляет электроэнергию. Точность управления обогревателем достигается благодаря возможности подключения к терморегулятору. Обогреватель идеален для использования в помещении: возможность монтажа на кронштейнах с комплектом для подвеса позволяет значительно сэкономить полезную площадь

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-0.8-M




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-0.8-M мощностью 0,8 кВт подходит для основного и дополнительного обогрева помещений, локального обогрева рабочих зон площадью до 8 м?. Также допустимо использование обогревателей этого типа для очистки поверхностей ото льда, снега и дальнейшего поддержания их в таком состоянии, для разогрева и сушки материалов. При этом прибор экономно потребляет электроэнергию. Точность управления обогревателем достигается благодаря возможности подключения к терморегулятору. Обогреватель идеален для использования в помещении: возможность монтажа на кронштейнах с комплектом для подвеса позволяет значительно сэкономить полезную площадь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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