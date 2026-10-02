Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 220 руб. 3 090 руб.
В наличии
Код товара: 414828
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 220 руб. -28%
3 090 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х21х13
Вес, кг.
2.87
Описание товара Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220
Для владельцев обогревателей серии BIH-L предназначен штатив Ballu BIH-LS-220 с прочным корпусом из качественной стали. Благодаря ему электроприбор можно установить на высоту до 2.1 м. Механизм прижимного типа создает хорошую фиксацию. При монтаже нет необходимости использовать дополнительные инструменты, весь процесс установки пройдет легко и быстро за счет барашковых винтов.
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Для владельцев обогревателей серии BIH-L предназначен штатив Ballu BIH-LS-220 с прочным корпусом из качественной стали. Благодаря ему электроприбор можно установить на высоту до 2.1 м. Механизм прижимного типа создает хорошую фиксацию. При монтаже нет необходимости использовать дополнительные инструменты, весь процесс установки пройдет легко и быстро за счет барашковых винтов.
Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220 - купить по цене 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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