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Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220

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Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220 - фото 1
Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
  • Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220 - фото 1
  • Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 220 руб.  3 090 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 414828
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220
2 220 руб. -28%
3 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Штатив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х21х13
Вес, кг.
2.87

Описание товара Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220

Для владельцев обогревателей серии BIH-L предназначен штатив Ballu BIH-LS-220 с прочным корпусом из качественной стали. Благодаря ему электроприбор можно установить на высоту до 2.1 м. Механизм прижимного типа создает хорошую фиксацию. При монтаже нет необходимости использовать дополнительные инструменты, весь процесс установки пройдет легко и быстро за счет барашковых винтов.

Отзывы о товаре Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Штатив
Страна производитель
Китай
Описание
Для владельцев обогревателей серии BIH-L предназначен штатив Ballu BIH-LS-220 с прочным корпусом из качественной стали. Благодаря ему электроприбор можно установить на высоту до 2.1 м. Механизм прижимного типа создает хорошую фиксацию. При монтаже нет необходимости использовать дополнительные инструменты, весь процесс установки пройдет легко и быстро за счет барашковых винтов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив для инфракрасных обогревателей Ballu BIH-LS-220 - купить по цене 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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