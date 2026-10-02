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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 - фото 1
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
2 540 руб.  3 570 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 205441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5
2 540 руб. -29%
3 570 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х17х17
Вес, кг.
1.8

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5

Это универсальный тип компактных инфракрасных обогревателей, которые прекрасно подходят для обогрева как закрытых помещений, так и открытых зон. Обогреватель может устанавливаться на любую стену или колонну при помощи встроенного в блок управления кронштейна с возможностью регулировки угла наклона. Кварцевые лампы обеспечивают самый интенсивный инфракрасный нагрев и сохраняют свою эффективность даже на открытом воздухе при круглогодичном использовании. Эксклюзивный дизайн Platinum series подчеркивает уникальность серии, обогреватели LW2 отлично подойдут как для дорогого ресторана, так и для уютной дачной веранды. Специальная форма корпуса и передней решетки максимизирует площадь направленного обогрева до 25 м?, а конструкция отражателя обеспечивает равномерный и эффективный обогрев. Обогреватель имеет 2 режима работы: 750 и 1500 Вт. С помощью шнура дистанционного управления его можно удобно включать и выключать при размещении высоко на стене. Благодаря повышенной пылевлагозащите IP24 обогреватели серии LW2 можно устанавливать на улице без навеса. Они станут оптимальным источником направленного обогрева для летних кафе и открытых зон ресторанов, а также террас, беседок, веранд, мест проведения мероприятий на открытом воздухе, в загородных домах и дачах.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Это универсальный тип компактных инфракрасных обогревателей, которые прекрасно подходят для обогрева как закрытых помещений, так и открытых зон. Обогреватель может устанавливаться на любую стену или колонну при помощи встроенного в блок управления кронштейна с возможностью регулировки угла наклона. Кварцевые лампы обеспечивают самый интенсивный инфракрасный нагрев и сохраняют свою эффективность даже на открытом воздухе при круглогодичном использовании. Эксклюзивный дизайн Platinum series подчеркивает уникальность серии, обогреватели LW2 отлично подойдут как для дорогого ресторана, так и для уютной дачной веранды. Специальная форма корпуса и передней решетки максимизирует площадь направленного обогрева до 25 м?, а конструкция отражателя обеспечивает равномерный и эффективный обогрев. Обогреватель имеет 2 режима работы: 750 и 1500 Вт. С помощью шнура дистанционного управления его можно удобно включать и выключать при размещении высоко на стене. Благодаря повышенной пылевлагозащите IP24 обогреватели серии LW2 можно устанавливать на улице без навеса. Они станут оптимальным источником направленного обогрева для летних кафе и открытых зон ресторанов, а также террас, беседок, веранд, мест проведения мероприятий на открытом воздухе, в загородных домах и дачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LW2-1.5 - купить по цене 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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