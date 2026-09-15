Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 520 руб. 2 970 руб.
В наличии
Код товара: 543391
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб. -49%
2 970 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х34х13
Вес, кг.
1.64
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20
Инфракрасный обогреватель BALLU BHH/M максимально эффективен и прост в эксплуатации. С помощью направленного теплового потока приборы нагревают не воздух вокруг себя, а находящиеся рядом предметы, которые затем отдают тепло воздуху. Таким образом, получается эффект, подобный солнечному обогреву. Поэтому данные обогреватели не сжигают кислород и не сушат воздух, а за счёт отсутствия конвекции во время работы обогревателя, в воздух не поднимается микроскопическая пыль, которая может стать причиной многих заболеваний дыхательных путей. Таким образом инфракрасные обогреватели незаменимы не только внутри помещения, но и на открытом воздухе – на даче, веранде и т.д.
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Инфракрасный обогреватель BALLU BHH/M максимально эффективен и прост в эксплуатации. С помощью направленного теплового потока приборы нагревают не воздух вокруг себя, а находящиеся рядом предметы, которые затем отдают тепло воздуху. Таким образом, получается эффект, подобный солнечному обогреву. Поэтому данные обогреватели не сжигают кислород и не сушат воздух, а за счёт отсутствия конвекции во время работы обогревателя, в воздух не поднимается микроскопическая пыль, которая может стать причиной многих заболеваний дыхательных путей. Таким образом инфракрасные обогреватели незаменимы не только внутри помещения, но и на открытом воздухе – на даче, веранде и т.д.
Обогреватель инфракрасный Ballu BHH/M-20 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1520 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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