Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%970 руб. 1 430 руб.
В наличии
Код товара: 696554
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970 руб. -32%
1 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Напряжение
220/240 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х14
Вес, кг.
1
Описание товара Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W белого цвета имеет мощность 2000 Вт и рассчитан на обогрев сухих помещений площадью до 25 м?. Настраивается прибор с помощью механического терморегулятора. Модель автоматически отключается при перегреве.
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Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Напряжение
220/240 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W белого цвета имеет мощность 2000 Вт и рассчитан на обогрев сухих помещений площадью до 25 м?. Настраивается прибор с помощью механического терморегулятора. Модель автоматически отключается при перегреве.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 220 в
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 220 в
Теги товара: напольные, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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