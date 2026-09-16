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Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W

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Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 1
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 2
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 3
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 4
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 5
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 6
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 7
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
  • Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 1
  • Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 2
  • Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 3
  • Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 4
  • Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 5
  • Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 6
  • Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 7
  • Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
970 руб.  1 430 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W
970 руб. -32%
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AC Electric
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Напряжение
220/240 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х14
Вес, кг.
1

Описание товара Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W

Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W белого цвета имеет мощность 2000 Вт и рассчитан на обогрев сухих помещений площадью до 25 м?. Настраивается прибор с помощью механического терморегулятора. Модель автоматически отключается при перегреве.

Отзывы о товаре Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W




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Характеристики
Бренд
AC Electric
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Напряжение
220/240 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W белого цвета имеет мощность 2000 Вт и рассчитан на обогрев сухих помещений площадью до 25 м?. Настраивается прибор с помощью механического терморегулятора. Модель автоматически отключается при перегреве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор AC ELECTRIC AFH/S-3320W - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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