Тепловентилятор-мини Ballu BFH/S-03N
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Характеристики
Тип товара
электрический
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%980 руб. 1 430 руб.
В наличии
Код товара: 151841
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
980 руб. -31%
1 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
нет
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
900
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, г.
560
Описание товара Тепловентилятор-мини Ballu BFH/S-03N
Мини - тепловентилятор BALLU BFH/S-03N предназначен для быстрого дополнительного обогрева помещений. Прибор оснащен спиральным нагревательным элементом мощностью 900 Вт. Благодаря очень компактным размерам, высота всего 11,5 см, прибор легко размещается даже в небольшом помещении. Благодаря пониженному уровню шума в процессе работы, использование тепловентилятора максимально комфортно. Прибор эффективен при обогреве помещений площадью до 14 м?.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, напольные керамические, для гаража, 220 в
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
нет
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
900
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Мини - тепловентилятор BALLU BFH/S-03N предназначен для быстрого дополнительного обогрева помещений. Прибор оснащен спиральным нагревательным элементом мощностью 900 Вт. Благодаря очень компактным размерам, высота всего 11,5 см, прибор легко размещается даже в небольшом помещении. Благодаря пониженному уровню шума в процессе работы, использование тепловентилятора максимально комфортно. Прибор эффективен при обогреве помещений площадью до 14 м?.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, напольные керамические, для гаража, 220 в
Тепловентилятор-мини Ballu BFH/S-03N - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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