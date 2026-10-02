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Тепловентилятор-мини Ballu BFH/S-03N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор-мини Ballu BFH/S-03N

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Тепловентилятор-мини Ballu BFH/S-03N
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
980 руб.  1 430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловентилятор-мини Ballu BFH/S-03N
980 руб. -31%
1 430 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
нет
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
900
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, г.
560

Описание товара Тепловентилятор-мини Ballu BFH/S-03N

Мини - тепловентилятор BALLU BFH/S-03N предназначен для быстрого дополнительного обогрева помещений. Прибор оснащен спиральным нагревательным элементом мощностью 900 Вт. Благодаря очень компактным размерам, высота всего 11,5 см, прибор легко размещается даже в небольшом помещении. Благодаря пониженному уровню шума в процессе работы, использование тепловентилятора максимально комфортно. Прибор эффективен при обогреве помещений площадью до 14 м?.

Отзывы о товаре Тепловентилятор-мини Ballu BFH/S-03N




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
нет
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
900
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мини - тепловентилятор BALLU BFH/S-03N предназначен для быстрого дополнительного обогрева помещений. Прибор оснащен спиральным нагревательным элементом мощностью 900 Вт. Благодаря очень компактным размерам, высота всего 11,5 см, прибор легко размещается даже в небольшом помещении. Благодаря пониженному уровню шума в процессе работы, использование тепловентилятора максимально комфортно. Прибор эффективен при обогреве помещений площадью до 14 м?.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор-мини Ballu BFH/S-03N - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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