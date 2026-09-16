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Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W

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Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 1
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 2
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 3
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 4
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 5
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 6
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 7
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 8
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 9
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 10
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 11
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 12
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 13
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 1
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 2
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 3
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 4
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 5
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 6
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 7
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 8
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 9
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 10
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 11
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 12
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 13
  • Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
3 390 руб.  4 750 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W
3 390 руб. -29%
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х24х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W

Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W белого цвета предназначен для настенной установки. Модель прекрасно подходит для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 22 кв. м, за счет чего может использоваться и в просторных комнатах, и в офисах. Управлять устройством можно на расстоянии благодаря пульту ДУ. Прибор работает на основе керамического нагревательного элемента, за счет чего кислород не сжигается. Это отличает модель от многих других устройств. Так же необходимо отметить, что прибор способен функционировать в режиме вентиляции без нагрева. Мощность тепловентилятора - 1800 Вт, а встроенный термостат осуществляет контроль работы устройства, предотвращая возможный перегрев.

Отзывы о товаре Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W белого цвета предназначен для настенной установки. Модель прекрасно подходит для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 22 кв. м, за счет чего может использоваться и в просторных комнатах, и в офисах. Управлять устройством можно на расстоянии благодаря пульту ДУ. Прибор работает на основе керамического нагревательного элемента, за счет чего кислород не сжигается. Это отличает модель от многих других устройств. Так же необходимо отметить, что прибор способен функционировать в режиме вентиляции без нагрева. Мощность тепловентилятора - 1800 Вт, а встроенный термостат осуществляет контроль работы устройства, предотвращая возможный перегрев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - по цене 3390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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