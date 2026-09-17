Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96419, DTFC-2000, пульт, 3 реж., вент., нагрев 1000/2000
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96419, DTFC-2000, пульт, 3 реж., вент., нагрев 1000/2000
Электрический тепловентилятор Denzel DTFC-2000, 96419 с керамическим нагревательным элементом предназначен для обогрева и вентилирования бытовых помещений площадью до 20 м2. Он позволяет поддерживать комфортный климатический режим как в холодное, так и в теплое время года. Удобный и компактный тепловентилятор способен работать в 3 режимах: вентиляция, обогрев теплым и горячим воздухом. С помощью цифрового терморегулятора можно настроить необходимую температуру.
Преимущества
- Простое управление — для удобства пользователя вверху расположена панель с LED дисплеем и световой индикацией, также в комплект поставки входит пульт дистанционного управления.
- Таймер — пользователь может установить время до окончания работы.
- Керамический нагревательный элемент — тепловентилятор не выделяет вредных веществ, не сушит воздух и не сжигает пыль.
- Безопасность — защита от перегрева исключает возникновение аварийных ситуаций.
- Защита при опрокидывании — в нижней части корпуса находится специальная кнопка, которая срабатывает при падении и выключает тепловентилятор.
- Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70 градусов для равномерного прогрева помещения.
- Мобильность — тепловентилятор оснащен ручкой для удобства перемещения.
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Электрический тепловентилятор Denzel DTFC-2000, 96419 с керамическим нагревательным элементом предназначен для обогрева и вентилирования бытовых помещений площадью до 20 м2. Он позволяет поддерживать комфортный климатический режим как в холодное, так и в теплое время года. Удобный и компактный тепловентилятор способен работать в 3 режимах: вентиляция, обогрев теплым и горячим воздухом. С помощью цифрового терморегулятора можно настроить необходимую температуру.
Преимущества
- Простое управление — для удобства пользователя вверху расположена панель с LED дисплеем и световой индикацией, также в комплект поставки входит пульт дистанционного управления.
- Таймер — пользователь может установить время до окончания работы.
- Керамический нагревательный элемент — тепловентилятор не выделяет вредных веществ, не сушит воздух и не сжигает пыль.
- Безопасность — защита от перегрева исключает возникновение аварийных ситуаций.
- Защита при опрокидывании — в нижней части корпуса находится специальная кнопка, которая срабатывает при падении и выключает тепловентилятор.
- Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70 градусов для равномерного прогрева помещения.
- Мобильность — тепловентилятор оснащен ручкой для удобства перемещения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, с термостатом, 220 в
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Отзывы о товаре Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96419, DTFC-2000, пульт, 3 реж., вент., нагрев 1000/2000