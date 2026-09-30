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Тепловентилятор настенный Ballu BFH/W-102W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор настенный Ballu BFH/W-102W

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Тепловентилятор настенный Ballu BFH/W-102W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 320 руб.  4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 113667
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х13
Вес, кг.
1.97

Описание товара Тепловентилятор настенный Ballu BFH/W-102W

Тепловентилятор настенный, 2 уровня мощности: 1000/2000 Вт, керамический нагревательный элемент, защита от перегрева. Площадь обогрева: 20м2. Габариты 19,5х44,5х13 см.

Отзывы о товаре Тепловентилятор настенный Ballu BFH/W-102W




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор настенный, 2 уровня мощности: 1000/2000 Вт, керамический нагревательный элемент, защита от перегрева. Площадь обогрева: 20м2. Габариты 19,5х44,5х13 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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