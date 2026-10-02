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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S

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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 1
Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 2
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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 4
Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 5
Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 6
Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
25700
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
50
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 1
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 2
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 3
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 4
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 5
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 6
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
31 341 руб.  34 790 руб. 

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В наличии
Код товара: 381160
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S
31 341 руб. -10%
34 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
25700
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
50
Напряжение
220-240 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор - 1 шт.Кронштейн с комплектом метизов - 1 шт.Руководство по эксплуатациис гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х27
Вес, кг.
11

Описание товара Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S

Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-20-S – прибор для обогрева коммерческих помещений небольшого и среднего объема. Однорядный медно-алюминиевый теплообменник с увеличенной поверхностью теплоотдачи обеспечивает тепловую мощность до 25,7 кВт. А энергоэффективный трехскоростной двигатель с увеличенным сроком наработки на отказ от 30 000 часов обеспечивает производительность 3200 м?/ч и длину струи теплового воздуха до 15 метров, при этом не требует приобретения дорогостоящей автоматики для регулировки производительности. Корпус прибора выполнен из вспененного полипропилена высокой плотности, который устойчив к механическим повреждениям, не требует ухода и консервации и обладает высоким уровень шумопоглощения. Тепловентилятор комплектуется универсальным кронштейном BHP-B2, который позволяет монтировать прибор на стену или потолок и регулировать угол наклона в горизонтальной и вертикальной плоскости.



Теги товара: 220 в

Отзывы о товаре Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
25700
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
50
Напряжение
220-240 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор - 1 шт.Кронштейн с комплектом метизов - 1 шт.Руководство по эксплуатациис гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-20-S – прибор для обогрева коммерческих помещений небольшого и среднего объема. Однорядный медно-алюминиевый теплообменник с увеличенной поверхностью теплоотдачи обеспечивает тепловую мощность до 25,7 кВт. А энергоэффективный трехскоростной двигатель с увеличенным сроком наработки на отказ от 30 000 часов обеспечивает производительность 3200 м?/ч и длину струи теплового воздуха до 15 метров, при этом не требует приобретения дорогостоящей автоматики для регулировки производительности. Корпус прибора выполнен из вспененного полипропилена высокой плотности, который устойчив к механическим повреждениям, не требует ухода и консервации и обладает высоким уровень шумопоглощения. Тепловентилятор комплектуется универсальным кронштейном BHP-B2, который позволяет монтировать прибор на стену или потолок и регулировать угол наклона в горизонтальной и вертикальной плоскости.


Теги товара: 220 в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S - стоимость товара 31341 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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