Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%13 440 руб. 21 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 171900
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х26
Вес, кг.
5.2
Описание товара Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5
Специализированный профессиональный тепловентилятор BALLU BHP-MW-5 с максимальной мощностью потребления 4,5 кВт эффективно обеспечит общий обогрев помещения площадью до 50 м? Благодаря выносному пульту управления со встроенным термостатом достигается удобство эксплуатации и точное поддержание требуемой температуры в диапазоне +10…+30°С в рабочей зоне помещения. Регулировка угла наклона производится в двух плоскостях, благодаря поворотному кронштейну.
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Специализированный профессиональный тепловентилятор BALLU BHP-MW-5 с максимальной мощностью потребления 4,5 кВт эффективно обеспечит общий обогрев помещения площадью до 50 м? Благодаря выносному пульту управления со встроенным термостатом достигается удобство эксплуатации и точное поддержание требуемой температуры в диапазоне +10…+30°С в рабочей зоне помещения. Регулировка угла наклона производится в двух плоскостях, благодаря поворотному кронштейну.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
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