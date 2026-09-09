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Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5

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Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 1
Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 2
Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 3
Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 4
Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 5
Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 6
Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 1
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 2
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 3
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 4
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 5
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 6
  • Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
13 440 руб.  21 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 171900
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х26
Вес, кг.
5.2

Описание товара Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5

Специализированный профессиональный тепловентилятор BALLU BHP-MW-5 с максимальной мощностью потребления 4,5 кВт эффективно обеспечит общий обогрев помещения площадью до 50 м? Благодаря выносному пульту управления со встроенным термостатом достигается удобство эксплуатации и точное поддержание требуемой температуры в диапазоне +10…+30°С в рабочей зоне помещения. Регулировка угла наклона производится в двух плоскостях, благодаря поворотному кронштейну.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Специализированный профессиональный тепловентилятор BALLU BHP-MW-5 с максимальной мощностью потребления 4,5 кВт эффективно обеспечит общий обогрев помещения площадью до 50 м? Благодаря выносному пульту управления со встроенным термостатом достигается удобство эксплуатации и точное поддержание требуемой температуры в диапазоне +10…+30°С в рабочей зоне помещения. Регулировка угла наклона производится в двух плоскостях, благодаря поворотному кронштейну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Ballu BHP-MW-5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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