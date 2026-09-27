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Тепловентилятор Ballu BFH/S-10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Ballu BFH/S-10

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Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 511 руб.  1 900 руб. 

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1 435 руб. 

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В наличии
Код товара: 133138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
1 511 руб. -20%
1 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х15
Вес, кг.
1.18

Описание товара Тепловентилятор Ballu BFH/S-10

Оснащен высокоэффективным спиральным нагревательным элементом высокой мощности - 2000Вт. Благодаря этому прибор мгновенно выходит на рабочую температуру и быстро обогревает помещение. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Прибор также имеет режим вентиляции без обогрева, что позволяет использовать его летом в качестве обычного вентилятора.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Ballu BFH/S-10




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащен высокоэффективным спиральным нагревательным элементом высокой мощности - 2000Вт. Благодаря этому прибор мгновенно выходит на рабочую температуру и быстро обогревает помещение. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Прибор также имеет режим вентиляции без обогрева, что позволяет использовать его летом в качестве обычного вентилятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Ballu BFH/S-10 - по цене 1511 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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