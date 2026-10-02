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Тепловентилятор Оазис KS-15 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Оазис KS-15

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор Оазис KS-15 - фото 1
  • Тепловентилятор Оазис KS-15 - фото 2
  • Тепловентилятор Оазис KS-15 - фото 3
  • Тепловентилятор Оазис KS-15 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 114549
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловентилятор Оазис KS-15
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Оазис
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2

Описание товара Тепловентилятор Оазис KS-15

Тепловентиляторы Oasis это компактные отопительные приборы, максимально простые в эксплуатации и чрезвычайно удобные для быстрого обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года (ранняя весна, осень, зима). Имеют три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной и высокой мощности. Тепловентиляторы Oasis оснащены термостатом, что позволяет им автоматически поддерживать заданную температуру. Небольшие

Отзывы о товаре Тепловентилятор Оазис KS-15




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Характеристики
Бренд
Оазис
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентиляторы Oasis это компактные отопительные приборы, максимально простые в эксплуатации и чрезвычайно удобные для быстрого обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года (ранняя весна, осень, зима). Имеют три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной и высокой мощности. Тепловентиляторы Oasis оснащены термостатом, что позволяет им автоматически поддерживать заданную температуру. Небольшие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Оазис KS-15 - по цене 1590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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