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Тепловентилятор Centek CT-6020 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Centek CT-6020

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Тепловентилятор Centek CT-6020
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
7501500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 114546
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Тепловентилятор
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
7501500
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х21
Вес, кг.
1.45

Описание товара Тепловентилятор Centek CT-6020

Тепловентилятор напольный, керамический нагревательный элемент, регулировка температуры, отключение при опрокидывании.Площадь обогрева: 15-20 м2.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Centek CT-6020




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Тепловентилятор
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
7501500
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор напольный, керамический нагревательный элемент, регулировка температуры, отключение при опрокидывании.Площадь обогрева: 15-20 м2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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