Тепловентилятор Centek CT-6020
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Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
7501500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 114546
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
7501500
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х21
Вес, кг.
1.45
Описание товара Тепловентилятор Centek CT-6020
Тепловентилятор напольный, керамический нагревательный элемент, регулировка температуры, отключение при опрокидывании.Площадь обогрева: 15-20 м2.
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Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
7501500
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор напольный, керамический нагревательный элемент, регулировка температуры, отключение при опрокидывании.Площадь обогрева: 15-20 м2.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, 2 квт, с термостатом
Теги товара: напольные, напольные керамические, для гаража, 220 в
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