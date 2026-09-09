Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный
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Характеристики
Тип товара
электрический
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311871
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Характеристики
Бренд
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1600
Напряжение
220/240 В
Термостат
да
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х27
Вес, кг.
1.3
Описание товара Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный
Тепловентилятор Starwind SHV2005 благодаря керамическому нагревательному элементу быстро нагревает и поддерживает комфортную температуру воздуха в помещении. Весной и летом тепловентилятор может работать как вентилятор, подавая в помещение поток прохладного воздуха. Нагревательный элемент в этом режиме не включается. 2 скорости нагрева и регулируемая мощность работы позволяют в короткий срок создать комфортные условия для работы и отдыха, а благодаря термостату можно автоматически поддерживать желаемую температуру воздуха круглосуточно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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Бренд
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1600
Напряжение
220/240 В
Термостат
да
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация
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Страна производитель
Китай
Тепловентилятор Starwind SHV2005 благодаря керамическому нагревательному элементу быстро нагревает и поддерживает комфортную температуру воздуха в помещении. Весной и летом тепловентилятор может работать как вентилятор, подавая в помещение поток прохладного воздуха. Нагревательный элемент в этом режиме не включается. 2 скорости нагрева и регулируемая мощность работы позволяют в короткий срок создать комфортные условия для работы и отдыха, а благодаря термостату можно автоматически поддерживать желаемую температуру воздуха круглосуточно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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