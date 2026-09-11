Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый
Керамический нагревательный элемент обеспечивает высокую эффективность тепловентилятора. За счет большой площади нагревательного элемента вентилятор разгоняет максимально возможное количество нагретого воздуха в единицу времени, что обеспечивает высокую интенсивность нагрева помещений. Компактный дизайн. Три режима работы: вентилятор / теплый / горячий позволяют использовать тепловентиля тор как для обогрева разной интенсивности в холодное время года, так и для вентиляции летом. Датчик опрокидывания отключает тепловентилятор при случайном падении. Регулируемый термостат позволяет устанавливать уровень нагрева внутри режимов. ПроизводительSturm! АртикулFH2034CQРегулируемый термостатДаПотребляемая мощность (Вт)2 000Датчик опрокидыванияДаПроизводительность воздуха (м3/ч)139Напряжение питания (В)220Вид упаковкиКоробкаГабариты в упаковке (ДхШхВ, см)30.5x26x18Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)1.42Срок гарантии14 мес. Защита от перегреваДаИндикатор питанияДаКомплектацияТепловентилятор, инструкция по эксплуатацииПлощадь отапливаемого помещения (м2)30Тип нагревательного элементакерамическийКоличество фаз1ПреимуществаКерамический нагревательный элемент обеспечивает высокую эффективность тепловентилятора. За счет большой площади нагревательного элемента вентилятор разгоняет максимально возможное количество нагретого воздуха в единицу времени, что обеспечивает высокую интенсивность нагрева помещений. Компактный дизайн. Три режима работы: вентилятор / теплый / горячий позволяют использовать тепловентиля тор как для обогрева разной интенсивности в холодное время года, так и для вентиляции летом. Датчик опрокидывания отключает тепловентилятор при случайном падении. Регулируемый термостат позволяет устанавливать уровень нагрева внутри режимов
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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