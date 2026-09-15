Top.Mail.Ru
Тепловентилятор Engy PTC-305 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тепловентилятор Engy PTC-305

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тепловентилятор Engy PTC-305
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 531835
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тепловентилятор Engy PTC-305
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х13
Вес, кг.
1.02

Описание товара Тепловентилятор Engy PTC-305

Тепловентилятор Engy PTC-305 004400 обеспечивает быстрый нагрев помещения. Прибор оснащен керамическим нагревательным элементом. Механический термостат поддерживает комфортную температуру.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy PTC-305




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Engy PTC-305 004400 обеспечивает быстрый нагрев помещения. Прибор оснащен керамическим нагревательным элементом. Механический термостат поддерживает комфортную температуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Engy PTC-305 - купить по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...