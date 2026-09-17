Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт
Тепловентилятор Denzel DTFC-1200S с керамическим нагревательным элементом и функцией вращения работает в 1 из 3 режимов: вентиляция, нагрев на мощности 600 Вт и нагрев на мощности 1200 Вт. Равномерно прогревает окружающее пространство благодаря функции осцилляции (вращения). Создает комфортный микроклимат, поскольку не сжигает пыль и не пересушивает воздух. Предназначен для обогрева помещений площадью до 12 м2, используется в бытовых целях.
Преимущества
- Поддержание заданной температуры — термостат обеспечивает автоматическое включение и отключение тепловентилятора.
- Удобный контроль работы — на панели управления имеется световой индикатор.
- Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70° для равномерного прогрева помещения.
- Уникальный дизайн — DTFC-1200S является единственным тепловентилятор в России в таком исполнении.
- Безопасность — встроенная система защиты отключает устройство при опрокидывании.
- Термозащита — в случае перегрева тепловентилятор автоматически выключается.
- Комфортное перемещение — тепловентилятор весит 1,2 кг, в верхней части корпуса имеется широкая ручка.
- Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
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Тепловентилятор Denzel DTFC-1200S с керамическим нагревательным элементом и функцией вращения работает в 1 из 3 режимов: вентиляция, нагрев на мощности 600 Вт и нагрев на мощности 1200 Вт. Равномерно прогревает окружающее пространство благодаря функции осцилляции (вращения). Создает комфортный микроклимат, поскольку не сжигает пыль и не пересушивает воздух. Предназначен для обогрева помещений площадью до 12 м2, используется в бытовых целях.
Преимущества
- Поддержание заданной температуры — термостат обеспечивает автоматическое включение и отключение тепловентилятора.
- Удобный контроль работы — на панели управления имеется световой индикатор.
- Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70° для равномерного прогрева помещения.
- Уникальный дизайн — DTFC-1200S является единственным тепловентилятор в России в таком исполнении.
- Безопасность — встроенная система защиты отключает устройство при опрокидывании.
- Термозащита — в случае перегрева тепловентилятор автоматически выключается.
- Комфортное перемещение — тепловентилятор весит 1,2 кг, в верхней части корпуса имеется широкая ручка.
- Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 2 квт, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Отзывы о товаре Тепловентилятор керамический DENZEL 96411, DTFC-1200S, вращение, 3 реж., вент., нагрев 600/1200 Вт