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Тепловентилятор Ballu BFH/С-31 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Ballu BFH/С-31

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Тепловентилятор Ballu BFH/С-31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 176 руб.  2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151845
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х14
Вес, кг.
1.1

Описание товара Тепловентилятор Ballu BFH/С-31

Тепловентилятор BALLU BFH/С-31 выполнен в инновационном SLIM дизайне и оснащен высокоэффективным керамическим нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Прибор эффективно обогревает помещение площадью до 20 м?. Благодаря технологии Rich Oxygen в воздухе сохраняется здоровое количество кислорода. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Прибор отличается супер тихой работой, что делает его использование максимально комфортным. Благодаря многоуровневой системе защиты Heat Protect использование прибора абсолютно безопасно. Удобная ручка для переноски позволяет без труда перемещать прибор.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Ballu BFH/С-31




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор BALLU BFH/С-31 выполнен в инновационном SLIM дизайне и оснащен высокоэффективным керамическим нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Прибор эффективно обогревает помещение площадью до 20 м?. Благодаря технологии Rich Oxygen в воздухе сохраняется здоровое количество кислорода. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Прибор отличается супер тихой работой, что делает его использование максимально комфортным. Благодаря многоуровневой системе защиты Heat Protect использование прибора абсолютно безопасно. Удобная ручка для переноски позволяет без труда перемещать прибор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Ballu BFH/С-31 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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