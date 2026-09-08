Тепловентилятор Ballu BFH/С-31
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор Ballu BFH/С-31
Тепловентилятор BALLU BFH/С-31 выполнен в инновационном SLIM дизайне и оснащен высокоэффективным керамическим нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Прибор эффективно обогревает помещение площадью до 20 м?. Благодаря технологии Rich Oxygen в воздухе сохраняется здоровое количество кислорода. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Прибор отличается супер тихой работой, что делает его использование максимально комфортным. Благодаря многоуровневой системе защиты Heat Protect использование прибора абсолютно безопасно. Удобная ручка для переноски позволяет без труда перемещать прибор.
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