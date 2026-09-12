Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) GTX1050 4G GDDR5 128BIT (NF105NP45F)
Ninja (Sinotex) GeForce GTX 1050 4GB NF105NP45F - базовая видеокарта для простых домашних и офисных ПК, когда встроенной графики не хватает или её нет вовсе, но задачи остаются "земные": браузер, видео, учеба, несколько приложений одновременно. Форм-фактор у таких моделей обычно компактный, а энергопотребление до 75 Вт позволяет обойтись без дополнительного питания и не предъявляет жёстких требований к блоку питания.
Для кого и под какие задачи
Эта GTX 1050 хорошо подходит для апгрейда старых систем, где нужно вернуть "нормальную" картинку на современный монитор и получить комфорт в интерфейсе Windows, в офисных программах и при работе с вкладками. В играх она уместна для нетребовательных или старых проектов в Full HD на низких настройках, а также для киберспортивных дисциплин на умеренных пресетах, если важнее стабильность, чем максимальная детализация.
Архитектура и возможности видеокарты
Модель построена на чипе NVIDIA GP107 и имеет 640 потоковых процессоров, что заметно лучше интегрированной графики в старых платформах, но по современным меркам остаётся начальным уровнем. Видеопамять 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной даёт запас под повседневные задачи и несложные игры, а максимальное разрешение до 4096?2160 удобно, если монитор уже 4K, но сам ПК используется в основном для работы и мультимедиа.
Подключения и совместимость
На подобных исполнениях обычно встречаются DVI, HDMI (часто версии 2.0b) и DisplayPort, поэтому карту можно подключить и к старому офисному монитору, и к более новому дисплею без переходников. Такой набор портов особенно удобен, когда нужно быстро собрать рабочее место с несколькими экранами или заменить видеокарту в старом системном блоке без замены остальной периферии.
Важные нюансы перед покупкой
GTX 1050 - это решение "чтобы работало и не грелось", а не карта для современных ААА-игр: в новых проектах быстро появятся ограничения по производительности, даже если памяти 4 ГБ формально хватает. Если планируется регулярный монтаж видео, работа с 3D или игры на высоких настройках, разумнее сразу смотреть в сторону более свежих серий, чтобы не упереться в возможности устаревшей архитектуры.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Ninja (Sinotex) GeForce GTX 1050 4GB NF105NP45F - базовая видеокарта для простых домашних и офисных ПК, когда встроенной графики не хватает или её нет вовсе, но задачи остаются "земные": браузер, видео, учеба, несколько приложений одновременно. Форм-фактор у таких моделей обычно компактный, а энергопотребление до 75 Вт позволяет обойтись без дополнительного питания и не предъявляет жёстких требований к блоку питания.
Для кого и под какие задачи
Эта GTX 1050 хорошо подходит для апгрейда старых систем, где нужно вернуть "нормальную" картинку на современный монитор и получить комфорт в интерфейсе Windows, в офисных программах и при работе с вкладками. В играх она уместна для нетребовательных или старых проектов в Full HD на низких настройках, а также для киберспортивных дисциплин на умеренных пресетах, если важнее стабильность, чем максимальная детализация.
Архитектура и возможности видеокарты
Модель построена на чипе NVIDIA GP107 и имеет 640 потоковых процессоров, что заметно лучше интегрированной графики в старых платформах, но по современным меркам остаётся начальным уровнем. Видеопамять 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной даёт запас под повседневные задачи и несложные игры, а максимальное разрешение до 4096?2160 удобно, если монитор уже 4K, но сам ПК используется в основном для работы и мультимедиа.
Подключения и совместимость
На подобных исполнениях обычно встречаются DVI, HDMI (часто версии 2.0b) и DisplayPort, поэтому карту можно подключить и к старому офисному монитору, и к более новому дисплею без переходников. Такой набор портов особенно удобен, когда нужно быстро собрать рабочее место с несколькими экранами или заменить видеокарту в старом системном блоке без замены остальной периферии.
Важные нюансы перед покупкой
GTX 1050 - это решение "чтобы работало и не грелось", а не карта для современных ААА-игр: в новых проектах быстро появятся ограничения по производительности, даже если памяти 4 ГБ формально хватает. Если планируется регулярный монтаж видео, работа с 3D или игры на высоких настройках, разумнее сразу смотреть в сторону более свежих серий, чтобы не упереться в возможности устаревшей архитектуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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