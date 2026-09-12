Описание товара Каравайчук Олег - Три Степени Свободы (4620032917433) виниловая пластинка

Сборник избранных работ для кино Олега Николаевича Каравайчука — одного из самых ярких представителей «феномена советской киномузыки».. В девятилетнем возрасте Каравайчук уже выступал на правительственных концертах и писал масштабные оратории. Вождь подарил ему белый рояль, Рихтер мог слушать его часами, Шостакович называл гением. Но потом он заскучал, вся музыка мира стала ему неинтересна, кроме той, что томилась у него внутри. А для нее путь на большую сцену был закрыт на долгие десятилетия. Каравайчук стал работать в кино (1953), пройдя путь от нормального советского кинокомпозитора до гения потока, работая с лучшими музыкантами страны и почти отказавшись от нот.. Он работал с великими режиссерами ХХ века: Кирой Муратовой («Короткие встречи», «Долгие проводы»), Ильей Авербахом («Монолог», «Чужие письма», «Драма из старинной жизни») и создал удивительные саундтреки более чем к ста картинам («Город мастеров», «Мама вышла замуж», «Черная курица или подземные жители», «Летняя поездка к морю»).. Подавляющее большинство музыки здесь никогда и нигде не издавалось. Ее не было в цифровом пространстве, а значит она и не существовала в современном мире. Это оригинальные звуковые дорожки из фильмов, найденные в архивах киностудий, государственных и частных архивах, отреставрированные и ремастеренные.. Сборник издается в рамках большого просветительского проекта Олега Нестерова «Три степени свободы. Музыка &amp;gt; Кино &amp;gt; СССР» о феномене советской киномузыки. Он мультиплатформенный, и включает в себя интернет-ресурс, книги, аудиовизуальные инсталляции с пространственным звуком, цифровые музыкальные сборники (OST) и альбомы на виниле.. Первым героем проекта стал Альфреда Шнитке (2021), 2023 год посвящен Олегу Каравайчуку.