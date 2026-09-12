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Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка

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Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка - фото 1
Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка - фото 2
Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка - фото 3
Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка - фото 4
Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Механический Пес (Дельфин)
Альбом (сингл)
Benzin
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка - фото 1
  • Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка - фото 2
  • Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка - фото 3
  • Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка - фото 4
  • Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696134
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917884]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Механический Пес (Дельфин)
Альбом (сингл)
Benzin
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Трек-лист
Alien Queen, Electrical, Never look back, Old school, Opus We gonna get it, You cant stop me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка

На новом альбоме «Benzin» Механический пёс совершает решительный поворот от строгого концептуализма к бескомпромиссному стадионному рейву. Под стать своему названию, новая запись представляет собой горячую смесь, обладающая свойством воспламеняться на танцполах. Всего за тридцать с небольшим минут вы успеваете пронестись сквозь время и пространство, окунувшись в эпоху нуарного французского электроклэша и классического британского брейкбита, пустившись в кибернетические танцы под звуки майами бейса и пережив экстаз на индустриальном техно-танцполе. Саунд в новых работах стал гораздо плотней, скелетообразные ритмы обросли плотной мышечной тканью, а тревожные цитаты из антиутопий сменили боевые речитативы на английском. Если предыдущие альбомы Механического пса напоминали артхаусный короткометражки, то «Benzin» обрел размах полнометражного блокбастера — со своими спецэффектами и сюжетными твистами.

Отзывы о товаре Механический Пес (Дельфин) - BENZIN (4620032917884) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917884]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Механический Пес (Дельфин)
Альбом (сингл)
Benzin
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Трек-лист
Alien Queen, Electrical, Never look back, Old school, Opus We gonna get it, You cant stop me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
На новом альбоме «Benzin» Механический пёс совершает решительный поворот от строгого концептуализма к бескомпромиссному стадионному рейву. Под стать своему названию, новая запись представляет собой горячую смесь, обладающая свойством воспламеняться на танцполах. Всего за тридцать с небольшим минут вы успеваете пронестись сквозь время и пространство, окунувшись в эпоху нуарного французского электроклэша и классического британского брейкбита, пустившись в кибернетические танцы под звуки майами бейса и пережив экстаз на индустриальном техно-танцполе. Саунд в новых работах стал гораздо плотней, скелетообразные ритмы обросли плотной мышечной тканью, а тревожные цитаты из антиутопий сменили боевые речитативы на английском. Если предыдущие альбомы Механического пса напоминали артхаусный короткометражки, то «Benzin» обрел размах полнометражного блокбастера — со своими спецэффектами и сюжетными твистами.
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