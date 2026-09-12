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Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка

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Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 1
Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 2
Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 3
Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 4
Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 5
Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 6
Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 7
Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 8
Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 9
Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Земфира
Альбом (сингл)
Z-Sides
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 1
  • Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 2
  • Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 3
  • Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 4
  • Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 5
  • Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 6
  • Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 7
  • Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 8
  • Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 9
  • Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696095
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801335]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Земфира
Альбом (сингл)
Z-Sides
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Петарды, Гаражи, Из Головы, Австралия, Интересно, Поцелуи, Для Тебя, Антананариву, Не Стреляйте, Брызги, До свидания
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Земфира - Z-Sides (4680068801335) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Земфирой Талгатовной Рамазановой, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Земфиры Талгатовны Рамазановой, содержащаяся в реестре иностранных агентов. Альбом «Z-Sides» был составлен из ранее не издававшихся песен Земфиры, написанных в период с 1997-го по 2006 год. В прессе диск часто называют сборником, что не совсем соответствует истине: все песни, записанные на нем, ранее существовали только в виде демо-треков, а для альбома Земфира сделала полноценную студийную запись. Первые упоминания о данном сборнике относятся к периоду выхода четвёртого студийного альбома «Вендетта». В 2009 году фонограммы альбома Z-Sides утекли в Сеть; коммерческий релиз альбома на компакт-дисках состоялся год спустя, в августе 2010 года. Земфира (полное имя Земфи?ра Талга?товна Рамаза?нова)— российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира много раз изменяла внешний вид, манеру поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы. Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801335]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Земфира
Альбом (сингл)
Z-Sides
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Петарды, Гаражи, Из Головы, Австралия, Интересно, Поцелуи, Для Тебя, Антананариву, Не Стреляйте, Брызги, До свидания
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Земфирой Талгатовной Рамазановой, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Земфиры Талгатовны Рамазановой, содержащаяся в реестре иностранных агентов. Альбом «Z-Sides» был составлен из ранее не издававшихся песен Земфиры, написанных в период с 1997-го по 2006 год. В прессе диск часто называют сборником, что не совсем соответствует истине: все песни, записанные на нем, ранее существовали только в виде демо-треков, а для альбома Земфира сделала полноценную студийную запись. Первые упоминания о данном сборнике относятся к периоду выхода четвёртого студийного альбома «Вендетта». В 2009 году фонограммы альбома Z-Sides утекли в Сеть; коммерческий релиз альбома на компакт-дисках состоялся год спустя, в августе 2010 года. Земфира (полное имя Земфи?ра Талга?товна Рамаза?нова)— российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. С момента появления в шоу-бизнесе в 1999 году Земфира много раз изменяла внешний вид, манеру поведения на сцене и общения с журналистами. Её поведение на публике нередко было эпатажным и вызывало неприятие прессы. Земфира также отличается перфекционизмом в работе, жёсткими разногласиями с музыкальными продюсерами. Поэтому она часто продюсирует свои альбомы сама. Музыкальный стиль Земфиры относят к жанрам рока и поп-рока. В её музыке находят влияние как гитарного попа, так и гармоний джаза и босса-новы.
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