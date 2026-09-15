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Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка

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Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
GENESIS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227941765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
GENESIS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mama, That S All, Home by the Sea, Second Home by the Sea, Illegal Alien, Taking It All Too Hard, Just a Job to Do, Silver Rainbow, It S Gonna Get Better
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание Abacab, одиннадцатого студийного альбома британской группы Genesis, выпущенного первоначально в 1981 году. Издание на виниле 180 г.. Для Abacab, Genesis, одна из крупнейших групп в мире, как по количеству концертных зрителей, так и по продажам пластинок, выбрала более экспериментальный, основанный на синтезаторе стиль. Он стал их вторым подряд альбомом номер один в Великобритании, был продан тиражом более 2 миллионов копий в США и включал в себя такие яркие хиты, как Man On The Corner, No Reply At All, Keep It Dark и хит-сингл заглавного трека.

Отзывы о товаре Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227941765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
GENESIS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mama, That S All, Home by the Sea, Second Home by the Sea, Illegal Alien, Taking It All Too Hard, Just a Job to Do, Silver Rainbow, It S Gonna Get Better
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ремастированное переиздание Abacab, одиннадцатого студийного альбома британской группы Genesis, выпущенного первоначально в 1981 году. Издание на виниле 180 г.. Для Abacab, Genesis, одна из крупнейших групп в мире, как по количеству концертных зрителей, так и по продажам пластинок, выбрала более экспериментальный, основанный на синтезаторе стиль. Он стал их вторым подряд альбомом номер один в Великобритании, был продан тиражом более 2 миллионов копий в США и включал в себя такие яркие хиты, как Man On The Corner, No Reply At All, Keep It Dark и хит-сингл заглавного трека.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - Genesis (0081227941765) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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