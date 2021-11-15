Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Flag
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 659236
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753370049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Flag
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Tied Up, Of Course I'm Lying, 3rd Of June, Blazing Saddles, The Race, Alhambra, Otto Di Catania, Tied Up In Red, Tied Up In Gear
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка
Переиздание на виниле альбома "Flag" швейцарских электронщиков Yello, вышедшее в 2012 году. Шестая студийная работа появилась на прилавках в ноябре 1988 года. Альбом тепло встретили на родине (третья строка хит-парада), но в Британии он достиг только 56 позиции, а в США - 152.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753370049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Flag
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Tied Up, Of Course I'm Lying, 3rd Of June, Blazing Saddles, The Race, Alhambra, Otto Di Catania, Tied Up In Red, Tied Up In Gear
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Переиздание на виниле альбома "Flag" швейцарских электронщиков Yello, вышедшее в 2012 году. Шестая студийная работа появилась на прилавках в ноябре 1988 года. Альбом тепло встретили на родине (третья строка хит-парада), но в Британии он достиг только 56 позиции, а в США - 152.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличное качество звучания
Комментарий:
Yello вообще классная команда
Достоинства:
Качество записи и сама полиграфия на вы оком уровне, как всегда у этой группы.
Купить Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Yello, Flag (0600753370049) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное качество звучания
Комментарий:
Yello вообще классная команда
Достоинства:
Качество записи и сама полиграфия на вы оком уровне, как всегда у этой группы.