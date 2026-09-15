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Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка

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Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка - фото 1
Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Воскресение
Альбом (сингл)
Мы Вас Любим
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка - фото 1
  • Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696085
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Воскресение
Альбом (сингл)
Мы Вас Любим
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Есть у меня, Я тоже был…, Мчится поезд, Сколько было звезд, Я ни разу за морем не был, Последняя любовь, Вера, Надежда, Любовь, Радуюсь, Делай свое дело, В жизни, как в темной чаще, Все сначала, Мне говорили, Дороги наши разошлись, Друзьям, Снилось мне…, Я привык бродить один, Баба, По дороге разочарований, Кто виноват?
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка

Мы Вас Любим - переиздание концертного альбома группы Воскресение, выпущенного в 1995 году. На нем представлена запись легендарного выступления, которое состоялось 16 июня 1994 года в ГЦКЗ "Россия" после 15-летнего перерыва в концертной деятельности группы. Золотой состав Воскресения исполняет лучшие песни группы. Издание представлено на двойном прозрачно-голубом виниле. Воскресение - советская и российская рок-группа. Существует с 1979 года с перерывом в 1982-1994 годах. Лидер - Алексей Романов (1979-1982, 1994 - настоящее время), Константин Никольский (1980-1981). Стиль - рок, нечто среднее между блюзом, психоделическим роком, арт-роком с элементами кантри и рок-н-ролла.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Воскресение
Альбом (сингл)
Мы Вас Любим
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Есть у меня, Я тоже был…, Мчится поезд, Сколько было звезд, Я ни разу за морем не был, Последняя любовь, Вера, Надежда, Любовь, Радуюсь, Делай свое дело, В жизни, как в темной чаще, Все сначала, Мне говорили, Дороги наши разошлись, Друзьям, Снилось мне…, Я привык бродить один, Баба, По дороге разочарований, Кто виноват?
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Мы Вас Любим - переиздание концертного альбома группы Воскресение, выпущенного в 1995 году. На нем представлена запись легендарного выступления, которое состоялось 16 июня 1994 года в ГЦКЗ "Россия" после 15-летнего перерыва в концертной деятельности группы. Золотой состав Воскресения исполняет лучшие песни группы. Издание представлено на двойном прозрачно-голубом виниле. Воскресение - советская и российская рок-группа. Существует с 1979 года с перерывом в 1982-1994 годах. Лидер - Алексей Романов (1979-1982, 1994 - настоящее время), Константин Никольский (1980-1981). Стиль - рок, нечто среднее между блюзом, психоделическим роком, арт-роком с элементами кантри и рок-н-ролла.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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