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Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 4
Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 5
Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 6
Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 7
Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Нью-Йоркский Концерт
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 4
  • Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 5
  • Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 6
  • Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 7
  • Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Нью-Йоркский Концерт
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Мы Вращаем Землю, Приветственное Слово И Песня "Тот, Который Не Стрелял", Кони Привередливые, Москва - Одесса, Я Не Люблю, Утренняя Гимнастика, Марафон, Песенка Про Прыгуна В Высоту, Натянутый Канат, Погоня, Старый Дом, Диалог У Телевизора, Продолжение Песни "Диалог У Телевизора", S.O.S., Горное Эхо, Чужая Колея, Песня Автозавистника, Баллада О Детстве, Антиалкогольная (Милицейский Протокол), Купола, Иноходец (Скачки), Бермудский Треугольник, Кругом Пятьсот, За Меня Невеста Отрыдает Честно ...,
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Владимир Высоцкий - серия пластинок 1 – 1
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Мы Вращаем Землю, Приветственное Слово И Песня "Тот, Который Не Стрелял", Кони Привередливые, Москва - Одесса, Я Не Люблю, Утренняя Гимнастика, Марафон, Песенка Про Прыгуна В Высоту, Натянутый Канат, Погоня, Старый Дом, Диалог У Телевизора, Продолжение Песни "Диалог У Телевизора", S.O.S., Горное Эхо, Чужая Колея, Песня Автозавистника, Баллада О Детстве, Антиалкогольная (Милицейский Протокол), Купола, Иноходец (Скачки), Бермудский Треугольник, Кругом Пятьсот, За Меня Невеста Отрыдает Честно ..., Все Не Так, Ребята, Инструкция Перед Поездкой, Сыт Я По Горло, Охота На Волков



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Нью-Йоркский Концерт
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Мы Вращаем Землю, Приветственное Слово И Песня "Тот, Который Не Стрелял", Кони Привередливые, Москва - Одесса, Я Не Люблю, Утренняя Гимнастика, Марафон, Песенка Про Прыгуна В Высоту, Натянутый Канат, Погоня, Старый Дом, Диалог У Телевизора, Продолжение Песни "Диалог У Телевизора", S.O.S., Горное Эхо, Чужая Колея, Песня Автозавистника, Баллада О Детстве, Антиалкогольная (Милицейский Протокол), Купола, Иноходец (Скачки), Бермудский Треугольник, Кругом Пятьсот, За Меня Невеста Отрыдает Честно ...,
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Владимир Высоцкий - серия пластинок 1 – 1
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Мы Вращаем Землю, Приветственное Слово И Песня "Тот, Который Не Стрелял", Кони Привередливые, Москва - Одесса, Я Не Люблю, Утренняя Гимнастика, Марафон, Песенка Про Прыгуна В Высоту, Натянутый Канат, Погоня, Старый Дом, Диалог У Телевизора, Продолжение Песни "Диалог У Телевизора", S.O.S., Горное Эхо, Чужая Колея, Песня Автозавистника, Баллада О Детстве, Антиалкогольная (Милицейский Протокол), Купола, Иноходец (Скачки), Бермудский Треугольник, Кругом Пятьсот, За Меня Невеста Отрыдает Честно ..., Все Не Так, Ребята, Инструкция Перед Поездкой, Сыт Я По Горло, Охота На Волков


Теги товара: Эстрада
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Высоцкий - Нью-Йоркский Концерт (4640004134491) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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