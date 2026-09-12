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Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка

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Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 1
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 2
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 3
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 4
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 5
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 6
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 7
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 8
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 9
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 10
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 11
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 12
Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 1
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 2
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 3
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 4
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 5
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 6
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 7
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 8
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 9
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 10
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 11
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 12
  • Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695931
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка

Capital Punishment - дебютный студийный альбом американо-пуэрториканского рэпера Big Pun, выпущенный RCA Records, Loud Records и Fat Joes Terror Squad Productions. Появившейся 28 апреля 1998 г., он стал единственным альбомом, выпущенным при жизни музыканта. Альбом занимал пятое место в чарте Billboard 200 и первое место в чарте Top R&amp;amp;B Albums в течение двух недель. В 1999 г. он был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший рэп-альбом, но проиграл релизу Jay-Z Vol. 2. Hard Knock Life. Он также стал первой сольной пластинкой латинского хип-хопа, ставшей платиновой.

Отзывы о товаре Big Pun - Capital Punishment (0196588103513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Capital Punishment - дебютный студийный альбом американо-пуэрториканского рэпера Big Pun, выпущенный RCA Records, Loud Records и Fat Joes Terror Squad Productions. Появившейся 28 апреля 1998 г., он стал единственным альбомом, выпущенным при жизни музыканта. Альбом занимал пятое место в чарте Billboard 200 и первое место в чарте Top R&amp;amp;B Albums в течение двух недель. В 1999 г. он был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший рэп-альбом, но проиграл релизу Jay-Z Vol. 2. Hard Knock Life. Он также стал первой сольной пластинкой латинского хип-хопа, ставшей платиновой.
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Отзывы


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