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Simply Red - A New Flame (5021732253514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simply Red - A New Flame (5021732253514) виниловая пластинка

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Simply Red - A New Flame (5021732253514) виниловая пластинка - фото 1
Simply Red - A New Flame (5021732253514) виниловая пластинка - фото 2
Simply Red - A New Flame (5021732253514) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
A Flame
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simply Red - A New Flame (5021732253514) виниловая пластинка - фото 1
  • Simply Red - A New Flame (5021732253514) виниловая пластинка - фото 2
  • Simply Red - A New Flame (5021732253514) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695830
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music International
Barcode
[5021732253514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
A Flame
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Трек-лист
Its Only Love, A Flame, Youve Got It, With You, More Turn It Up, Love Lays Its Tune, Shell Have To Go, Now, Enough
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simply Red - A New Flame (5021732253514) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Its Only Love, A Flame, Youve Got It, With You, More Turn It Up, Love Lays Its Tune, Shell Have To Go, Now, Enough

Отзывы о товаре Simply Red - A New Flame (5021732253514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music International
Barcode
[5021732253514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
A Flame
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Трек-лист
Its Only Love, A Flame, Youve Got It, With You, More Turn It Up, Love Lays Its Tune, Shell Have To Go, Now, Enough
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Its Only Love, A Flame, Youve Got It, With You, More Turn It Up, Love Lays Its Tune, Shell Have To Go, Now, Enough
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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