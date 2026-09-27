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Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка

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Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 1
Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 2
Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 3
Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 4
Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 5
Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 6
Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 7
Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 8
Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 9
Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 1
  • Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 2
  • Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 3
  • Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 4
  • Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 5
  • Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 6
  • Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 7
  • Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 8
  • Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 9
  • Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695805
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
There's A Dead Skunk Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Seasick Steve / Only On Vinyl (Blue, Limited) (1LP) - это особое издание от талантливого музыканта Seasick Steve, доступное исключительно на виниле и представляющее собой ограниченное издание в голубом цвете. Этот альбом воплощает все лучшие черты творчества Seasick Steve - его неотразимый блюзовый стиль, технику игры на гитаре и неповторимый вокал. Каждая песня на этой пластинке переносит слушателя в мир искренней и волнующей музыки, полной эмоций и силы. Only On Vinyl - это настоящая находка для коллекционеров и любителей виниловых записей. Ограниченное издание на голубом виниле придает этой пластинке особый статус и привлекательность. Каждый трек оживает на виниловом носителе, передавая весь характер музыки со всей ее теплотой и аутентичностью. Купить виниловую пластинку Seasick Steve / Only On Vinyl (Blue, Limited) (1LP) - значит добавить в свою коллекцию не только качественную запись музыки, но и насладиться прекрасным звучанием винила. Воплотите свою любовь к музыке в аналоговой форме и погрузитесь в мир Seasick Steve настоящим коллекционным изданием.

Отзывы о товаре Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
There's A Dead Skunk Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка Seasick Steve / Only On Vinyl (Blue, Limited) (1LP) - это особое издание от талантливого музыканта Seasick Steve, доступное исключительно на виниле и представляющее собой ограниченное издание в голубом цвете. Этот альбом воплощает все лучшие черты творчества Seasick Steve - его неотразимый блюзовый стиль, технику игры на гитаре и неповторимый вокал. Каждая песня на этой пластинке переносит слушателя в мир искренней и волнующей музыки, полной эмоций и силы. Only On Vinyl - это настоящая находка для коллекционеров и любителей виниловых записей. Ограниченное издание на голубом виниле придает этой пластинке особый статус и привлекательность. Каждый трек оживает на виниловом носителе, передавая весь характер музыки со всей ее теплотой и аутентичностью. Купить виниловую пластинку Seasick Steve / Only On Vinyl (Blue, Limited) (1LP) - значит добавить в свою коллекцию не только качественную запись музыки, но и насладиться прекрасным звучанием винила. Воплотите свою любовь к музыке в аналоговой форме и погрузитесь в мир Seasick Steve настоящим коллекционным изданием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seasick Steve - Only On Vinyl (coloured) (5024545972016) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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