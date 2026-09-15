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Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка

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Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка - фото 2
Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка - фото 3
Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка - фото 4
Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Piano Bar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка - фото 2
  • Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка - фото 3
  • Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка - фото 4
  • Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695764
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Piano Bar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
My Man, If You Go Away, What Now My Love, Un Homme Et Une Femme, The Summer Knows, I Wish You Love, Yesterday When I Was Young, Les Moulins De Mon C?ur, Autumn Leaves, Where Do I Begin, Syracuse, La Mer, And Now... Ladies And Gentlemen, If You Go Away
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Man, If You Go Away, What Now My Love, Un Homme Et Une Femme, The Summer Knows, I Wish You Love, Yesterday When I Was Young, Les Moulins De Mon C?ur, Autumn Leaves, Where Do I Begin, Syracuse, La Mer, And Now. Ladies And Gentlemen, If You Go Away

Отзывы о товаре Patricia Kaas - Piano Bar (coloured) (8719262032125) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Piano Bar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
My Man, If You Go Away, What Now My Love, Un Homme Et Une Femme, The Summer Knows, I Wish You Love, Yesterday When I Was Young, Les Moulins De Mon C?ur, Autumn Leaves, Where Do I Begin, Syracuse, La Mer, And Now... Ladies And Gentlemen, If You Go Away
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Man, If You Go Away, What Now My Love, Un Homme Et Une Femme, The Summer Knows, I Wish You Love, Yesterday When I Was Young, Les Moulins De Mon C?ur, Autumn Leaves, Where Do I Begin, Syracuse, La Mer, And Now. Ladies And Gentlemen, If You Go Away
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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