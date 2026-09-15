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Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка

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Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 1
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 2
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 3
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 4
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 5
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 6
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 7
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 8
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 9
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 10
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Breaking The Chains
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 1
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 2
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 3
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 4
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 5
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 6
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 7
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 8
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 9
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 10
  • Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695709
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538679885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Breaking The Chains
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Breaking The Chains, In The Middle, Felony, I Cant See You, Live To Rock (Rock To Live) Nightrider, Seven Thunders, Young Girls, Stick To Your Guns, Paris Is Burning (Recorded Live In Berlin, Dec. 1982)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка

Breaking the Chains — дебютный студийный альбом американской хард-рок-группы Dokken, вышедший в 1983 году. Включает хит Breaking the Chains.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538679885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Breaking The Chains
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Breaking The Chains, In The Middle, Felony, I Cant See You, Live To Rock (Rock To Live) Nightrider, Seven Thunders, Young Girls, Stick To Your Guns, Paris Is Burning (Recorded Live In Berlin, Dec. 1982)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Breaking the Chains — дебютный студийный альбом американской хард-рок-группы Dokken, вышедший в 1983 году. Включает хит Breaking the Chains.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dokken - Breaking The Chains (coloured) (4050538679885) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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