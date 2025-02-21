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Чайник электрический Bosch TWK2M163 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Bosch TWK2M163

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Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 7
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 8
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 9
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 10
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 11
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 12
Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267x237x158
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 7
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 8
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 9
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 10
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 11
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 12
  • Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
4 130 руб.  7 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695490
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, инструкция, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267x237x158
Размеры в упаковке, см
26х26х23
Вес, кг.
1.6

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M163

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M163 Электрочайник BOSCH TWK2M163 является надежным и функциональным помощником на вашей кухне. Этот электрочайник выполнен в строгом черном цвете, что придает ему современный и стильный вид, способный вписаться в любой интерьер. Корпус изготовлен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и простоту в уходе. Особенностью данной модели является ее объем в 1.7 литра, что позволяет приготовить большое количество горячего напитка за один раз. Также чайник оснащен закрытой спиралью, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды. Чайник оснащен индикатором уровня воды, что позволяет контролировать количество воды внутри устройства и избегать ее перелива. Также есть индикация включения, которая сигнализирует о работе устройства. Одной из удобных функций является цоколь с поворотом на 360 градусов. Это обеспечивает удобство использования, так как чайник можно поставить на цоколь с любой стороны. Чайник оснащен съемным фильтром, что облегчает его очистку и обеспечивает более долгий срок службы. Для безопасности использования в чайнике предусмотрено автоматическое отключение при закипании, а также при снятии с цоколя. Кроме того, есть функция отключения без воды, что предотвращает перегрев устройства. Мощность устройства составляет 2400 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Длина сетевого шнура составляет 0.8 метра, что позволяет удобно разместить чайник на кухонном столе. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Соковыжималки , Термопоты , Электрочайники , недорогие , 1.5 л , 2 л , стеклянные , металлические , с терморегулятором , с подсветкой , с заварочным чайником , большие , бесшумные , премиум класса

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK2M163

Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, смотрится прекрасно, стильно. Хорошо вписался в интерьер кухни. Bosch это вещь, стиль, качество. В моей практике пока не подводил.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этим брендом давно,без претензий



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, инструкция, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267x237x158
Описание
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK2M163 Электрочайник BOSCH TWK2M163 является надежным и функциональным помощником на вашей кухне. Этот электрочайник выполнен в строгом черном цвете, что придает ему современный и стильный вид, способный вписаться в любой интерьер. Корпус изготовлен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и простоту в уходе. Особенностью данной модели является ее объем в 1.7 литра, что позволяет приготовить большое количество горячего напитка за один раз. Также чайник оснащен закрытой спиралью, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды. Чайник оснащен индикатором уровня воды, что позволяет контролировать количество воды внутри устройства и избегать ее перелива. Также есть индикация включения, которая сигнализирует о работе устройства. Одной из удобных функций является цоколь с поворотом на 360 градусов. Это обеспечивает удобство использования, так как чайник можно поставить на цоколь с любой стороны. Чайник оснащен съемным фильтром, что облегчает его очистку и обеспечивает более долгий срок службы. Для безопасности использования в чайнике предусмотрено автоматическое отключение при закипании, а также при снятии с цоколя. Кроме того, есть функция отключения без воды, что предотвращает перегрев устройства. Мощность устройства составляет 2400 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Длина сетевого шнура составляет 0.8 метра, что позволяет удобно разместить чайник на кухонном столе. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Соковыжималки , Термопоты , Электрочайники , недорогие , 1.5 л , 2 л , стеклянные , металлические , с терморегулятором , с подсветкой , с заварочным чайником , большие , бесшумные , премиум класса
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, смотрится прекрасно, стильно. Хорошо вписался в интерьер кухни. Bosch это вещь, стиль, качество. В моей практике пока не подводил.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этим брендом давно,без претензий


Чайник электрический Bosch TWK2M163 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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