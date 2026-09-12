Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2400
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
267x231x166
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
3 630 руб.
6 300
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695489
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Описание товара Чайник электрический Bosch TWK1M127
Чайник Bosch TWK 1M127 - это превосходный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Стильный дизайн в бежевом цвете, выполненный из прочного пластика, делает этот чайник не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Он станет изысканным дополнением к любой кухне, подчеркнет ваш вкус и стиль. Основное преимущество этого чайника - его мощность. С мощностью в 2400 Вт, он быстро нагревает воду до нужной температуры. Закрытая спираль обеспечивает равномерное и быстрое нагревание, что позволяет сэкономить время при приготовлении напитков. Объем в 1.7 литра позволяет приготовить достаточное количество горячей воды для большой семьи или компании друзей. Индикатор уровня воды поможет контролировать количество воды, что упрощает его использование. Устройство оборудовано подставкой с поворотом на 360 градусов, что делает его удобным в использовании. Благодаря этому, вы можете поставить чайник на подставку с любой стороны.
Чайник Bosch TWK 1M127 - это превосходный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Стильный дизайн в бежевом цвете, выполненный из прочного пластика, делает этот чайник не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Он станет изысканным дополнением к любой кухне, подчеркнет ваш вкус и стиль. Основное преимущество этого чайника - его мощность. С мощностью в 2400 Вт, он быстро нагревает воду до нужной температуры. Закрытая спираль обеспечивает равномерное и быстрое нагревание, что позволяет сэкономить время при приготовлении напитков. Объем в 1.7 литра позволяет приготовить достаточное количество горячей воды для большой семьи или компании друзей. Индикатор уровня воды поможет контролировать количество воды, что упрощает его использование. Устройство оборудовано подставкой с поворотом на 360 градусов, что делает его удобным в использовании. Благодаря этому, вы можете поставить чайник на подставку с любой стороны.
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