Top.Mail.Ru
Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 1
Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 2
Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 3
Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 4
Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 5
Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RTX A2000
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1620
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 1
  • Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 2
  • Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 3
  • Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 4
  • Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 5
  • Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695102
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A2000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1620
Частота видеопамяти
16000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х9
Вес, г.
550

Описание товара Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version

Видеокарта PNY NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB Low Profile - профессиональный графический адаптер на архитектуре Ada Lovelace с 16 ГБ GDDR6 ECC и 128-битной шиной, выполненный в низкопрофильном двухслотовом формате для компактных рабочих станций. Модель ориентирована на CAD/CAE, визуализацию, лёгкие ИИ-и медиазадачи в системах малого форм-фактора.

Для кого и под какие задачи

RTX 2000 Ada подойдёт инженерам, архитекторам, дизайнерам и разработчикам, которые работают в CAD и 3D-пакетах, но используют компактные корпуса SFF или офисные системы, где нет места под крупные флагманские видеокарты. Это также вариант для рабочих мест аналитиков и специалистов по данным, которым важна поддержка CUDA/Tensor-ядер и стабильные профессиональные драйверы, но без экстремального энергопотребления.

Производительность и память

Карта оснащена ядром RTX 2000 Ada с поддержкой тензорных и RT-ядер, что даёт ускорение ИИ-функций, рендеринга и трассировки лучей по сравнению с предыдущими поколениями среднего класса. 16 ГБ GDDR6 с ECC и 128-битным интерфейсом обеспечивают пропускную способность порядка 224 ГБ/с, чего достаточно для сложных сцен в CAD, визуализации и многомониторной работы без упора в память в типичных рабочих проектах.

Охлаждение и конструкция

Форм-фактор low profile dual-slot (приблизительно 168?69 мм) позволяет устанавливать карту в компактные корпуса, где обычные полноразмерные ускорители не помещаются. Номинальный теплопакет около 70 Вт снижает требования к блоку питания и охлаждению системы, что важно для офисных и SFF-корпусов с ограниченной вентиляцией.

Подключения и интеграция

RTX 2000 Ada использует интерфейс PCIe 4.0 x8, сохраняя достаточную полосу пропускания для своих задач и совместимость с современными материнскими платами. Четыре mini DisplayPort 1.4a позволяют подключать до четырёх мониторов высокой чёткости, в том числе 4K, формируя удобное рабочее поле без необходимости в дополнительных картах.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 2000 Ada - профессиональная карта среднего уровня: она отлично подходит для большинства рабочих задач, но в очень тяжёлых сценах с максимальной трассировкой лучей или при работе с крупными ИИ-моделями может понадобиться более мощный ускоритель. Перед покупкой важно убедиться, что корпус поддерживает её формат (низкопрофильная/двухслотовая карта), внутри достаточно воздуха для охлаждения и есть возможность установить актуальные профессиональные драйверы NVIDIA.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PNY
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A2000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1620
Частота видеопамяти
16000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта PNY NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB Low Profile - профессиональный графический адаптер на архитектуре Ada Lovelace с 16 ГБ GDDR6 ECC и 128-битной шиной, выполненный в низкопрофильном двухслотовом формате для компактных рабочих станций. Модель ориентирована на CAD/CAE, визуализацию, лёгкие ИИ-и медиазадачи в системах малого форм-фактора.

Для кого и под какие задачи

RTX 2000 Ada подойдёт инженерам, архитекторам, дизайнерам и разработчикам, которые работают в CAD и 3D-пакетах, но используют компактные корпуса SFF или офисные системы, где нет места под крупные флагманские видеокарты. Это также вариант для рабочих мест аналитиков и специалистов по данным, которым важна поддержка CUDA/Tensor-ядер и стабильные профессиональные драйверы, но без экстремального энергопотребления.

Производительность и память

Карта оснащена ядром RTX 2000 Ada с поддержкой тензорных и RT-ядер, что даёт ускорение ИИ-функций, рендеринга и трассировки лучей по сравнению с предыдущими поколениями среднего класса. 16 ГБ GDDR6 с ECC и 128-битным интерфейсом обеспечивают пропускную способность порядка 224 ГБ/с, чего достаточно для сложных сцен в CAD, визуализации и многомониторной работы без упора в память в типичных рабочих проектах.

Охлаждение и конструкция

Форм-фактор low profile dual-slot (приблизительно 168?69 мм) позволяет устанавливать карту в компактные корпуса, где обычные полноразмерные ускорители не помещаются. Номинальный теплопакет около 70 Вт снижает требования к блоку питания и охлаждению системы, что важно для офисных и SFF-корпусов с ограниченной вентиляцией.

Подключения и интеграция

RTX 2000 Ada использует интерфейс PCIe 4.0 x8, сохраняя достаточную полосу пропускания для своих задач и совместимость с современными материнскими платами. Четыре mini DisplayPort 1.4a позволяют подключать до четырёх мониторов высокой чёткости, в том числе 4K, формируя удобное рабочее поле без необходимости в дополнительных картах.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 2000 Ada - профессиональная карта среднего уровня: она отлично подходит для большинства рабочих задач, но в очень тяжёлых сценах с максимальной трассировкой лучей или при работе с крупными ИИ-моделями может понадобиться более мощный ускоритель. Перед покупкой важно убедиться, что корпус поддерживает её формат (низкопрофильная/двухслотовая карта), внутри достаточно воздуха для охлаждения и есть возможность установить актуальные профессиональные драйверы NVIDIA.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...