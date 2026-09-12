Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PNY NVIDIA 2000 Ada 16GB LowProfile OEM Version
Видеокарта PNY NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB Low Profile - профессиональный графический адаптер на архитектуре Ada Lovelace с 16 ГБ GDDR6 ECC и 128-битной шиной, выполненный в низкопрофильном двухслотовом формате для компактных рабочих станций. Модель ориентирована на CAD/CAE, визуализацию, лёгкие ИИ-и медиазадачи в системах малого форм-фактора.
Для кого и под какие задачи
RTX 2000 Ada подойдёт инженерам, архитекторам, дизайнерам и разработчикам, которые работают в CAD и 3D-пакетах, но используют компактные корпуса SFF или офисные системы, где нет места под крупные флагманские видеокарты. Это также вариант для рабочих мест аналитиков и специалистов по данным, которым важна поддержка CUDA/Tensor-ядер и стабильные профессиональные драйверы, но без экстремального энергопотребления.
Производительность и память
Карта оснащена ядром RTX 2000 Ada с поддержкой тензорных и RT-ядер, что даёт ускорение ИИ-функций, рендеринга и трассировки лучей по сравнению с предыдущими поколениями среднего класса. 16 ГБ GDDR6 с ECC и 128-битным интерфейсом обеспечивают пропускную способность порядка 224 ГБ/с, чего достаточно для сложных сцен в CAD, визуализации и многомониторной работы без упора в память в типичных рабочих проектах.
Охлаждение и конструкция
Форм-фактор low profile dual-slot (приблизительно 168?69 мм) позволяет устанавливать карту в компактные корпуса, где обычные полноразмерные ускорители не помещаются. Номинальный теплопакет около 70 Вт снижает требования к блоку питания и охлаждению системы, что важно для офисных и SFF-корпусов с ограниченной вентиляцией.
Подключения и интеграция
RTX 2000 Ada использует интерфейс PCIe 4.0 x8, сохраняя достаточную полосу пропускания для своих задач и совместимость с современными материнскими платами. Четыре mini DisplayPort 1.4a позволяют подключать до четырёх мониторов высокой чёткости, в том числе 4K, формируя удобное рабочее поле без необходимости в дополнительных картах.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 2000 Ada - профессиональная карта среднего уровня: она отлично подходит для большинства рабочих задач, но в очень тяжёлых сценах с максимальной трассировкой лучей или при работе с крупными ИИ-моделями может понадобиться более мощный ускоритель. Перед покупкой важно убедиться, что корпус поддерживает её формат (низкопрофильная/двухслотовая карта), внутри достаточно воздуха для охлаждения и есть возможность установить актуальные профессиональные драйверы NVIDIA.
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Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Видеокарта PNY NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB Low Profile - профессиональный графический адаптер на архитектуре Ada Lovelace с 16 ГБ GDDR6 ECC и 128-битной шиной, выполненный в низкопрофильном двухслотовом формате для компактных рабочих станций. Модель ориентирована на CAD/CAE, визуализацию, лёгкие ИИ-и медиазадачи в системах малого форм-фактора.
Для кого и под какие задачи
RTX 2000 Ada подойдёт инженерам, архитекторам, дизайнерам и разработчикам, которые работают в CAD и 3D-пакетах, но используют компактные корпуса SFF или офисные системы, где нет места под крупные флагманские видеокарты. Это также вариант для рабочих мест аналитиков и специалистов по данным, которым важна поддержка CUDA/Tensor-ядер и стабильные профессиональные драйверы, но без экстремального энергопотребления.
Производительность и память
Карта оснащена ядром RTX 2000 Ada с поддержкой тензорных и RT-ядер, что даёт ускорение ИИ-функций, рендеринга и трассировки лучей по сравнению с предыдущими поколениями среднего класса. 16 ГБ GDDR6 с ECC и 128-битным интерфейсом обеспечивают пропускную способность порядка 224 ГБ/с, чего достаточно для сложных сцен в CAD, визуализации и многомониторной работы без упора в память в типичных рабочих проектах.
Охлаждение и конструкция
Форм-фактор low profile dual-slot (приблизительно 168?69 мм) позволяет устанавливать карту в компактные корпуса, где обычные полноразмерные ускорители не помещаются. Номинальный теплопакет около 70 Вт снижает требования к блоку питания и охлаждению системы, что важно для офисных и SFF-корпусов с ограниченной вентиляцией.
Подключения и интеграция
RTX 2000 Ada использует интерфейс PCIe 4.0 x8, сохраняя достаточную полосу пропускания для своих задач и совместимость с современными материнскими платами. Четыре mini DisplayPort 1.4a позволяют подключать до четырёх мониторов высокой чёткости, в том числе 4K, формируя удобное рабочее поле без необходимости в дополнительных картах.
Важные нюансы перед покупкой
RTX 2000 Ada - профессиональная карта среднего уровня: она отлично подходит для большинства рабочих задач, но в очень тяжёлых сценах с максимальной трассировкой лучей или при работе с крупными ИИ-моделями может понадобиться более мощный ускоритель. Перед покупкой важно убедиться, что корпус поддерживает её формат (низкопрофильная/двухслотовая карта), внутри достаточно воздуха для охлаждения и есть возможность установить актуальные профессиональные драйверы NVIDIA.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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