Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD)
**Видеокарта Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 — мощь и производительность для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичных игр с видеокартой Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2! Она создана для тех, кто ценит высокую производительность и качество графики. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с заводским разгоном обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR7 позволяют обрабатывать большие объёмы данных, что особенно важно при работе с высоким разрешением и сложными графическими эффектами. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам насладиться детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до 4 мониторов — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечивают активное охлаждение, что помогает поддерживать стабильную работу видеокарты даже при максимальных нагрузках. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RTX 5070 Ti; * тип видеопамяти: GDDR7; * объём видеопамяти: 16 ГБ; * разрядность шины видеопамяти: 256 бит; * количество DisplayPort: 3; * количество HDMI: 1; * разъёмы дополнительного питания: 16 (12V-2x6) pin; * длина видеокарты (PCB): 261 мм; * количество занимаемых слотов: 2; * тип охлаждения: активное; * количество вентиляторов: 3. С видеокартой Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 ваши игры заиграют новыми красками!
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