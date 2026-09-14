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Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD)

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Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 1
Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 2
Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 3
Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 4
Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 5
Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 6
Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 7
Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 8
Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 9
Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 10
Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 1
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 2
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 3
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 4
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 5
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 6
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 7
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 8
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 9
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 10
  • Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733876
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
261
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, кг.
3

Описание товара Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD)

**Видеокарта Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 — мощь и производительность для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичных игр с видеокартой Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2! Она создана для тех, кто ценит высокую производительность и качество графики. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с заводским разгоном обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR7 позволяют обрабатывать большие объёмы данных, что особенно важно при работе с высоким разрешением и сложными графическими эффектами. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам насладиться детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до 4 мониторов — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечивают активное охлаждение, что помогает поддерживать стабильную работу видеокарты даже при максимальных нагрузках. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RTX 5070 Ti; * тип видеопамяти: GDDR7; * объём видеопамяти: 16 ГБ; * разрядность шины видеопамяти: 256 бит; * количество DisplayPort: 3; * количество HDMI: 1; * разъёмы дополнительного питания: 16 (12V-2x6) pin; * длина видеокарты (PCB): 261 мм; * количество занимаемых слотов: 2; * тип охлаждения: активное; * количество вентиляторов: 3. С видеокартой Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 ваши игры заиграют новыми красками!

Отзывы о товаре Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
261
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 — мощь и производительность для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичных игр с видеокартой Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2! Она создана для тех, кто ценит высокую производительность и качество графики. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с заводским разгоном обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR7 позволяют обрабатывать большие объёмы данных, что особенно важно при работе с высоким разрешением и сложными графическими эффектами. * **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам насладиться детализированной картинкой. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до 4 мониторов — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечивают активное охлаждение, что помогает поддерживать стабильную работу видеокарты даже при максимальных нагрузках. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: RTX 5070 Ti; * тип видеопамяти: GDDR7; * объём видеопамяти: 16 ГБ; * разрядность шины видеопамяти: 256 бит; * количество DisplayPort: 3; * количество HDMI: 1; * разъёмы дополнительного питания: 16 (12V-2x6) pin; * длина видеокарты (PCB): 261 мм; * количество занимаемых слотов: 2; * тип охлаждения: активное; * количество вентиляторов: 3. С видеокартой Gigabyte RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 ваши игры заиграют новыми красками!
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Отзывы


Видеокарта GigaByte RTX 5070 Ti Windforce OC V2 16G GDDR7 256bit (GV-N507TWF3OCV2-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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