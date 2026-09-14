Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret
**Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE 16GB GDDR6 — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE. Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. **Почему стоит выбрать Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE?** * **16 ГБ видеопамяти GDDR6:** наслаждайтесь детализированным изображением даже в самых требовательных играх. * **Ширина шины 256 бит:** обеспечивает быструю передачу данных и высокую пропускную способность. * **Три вентилятора:** эффективная система охлаждения предотвращает перегрев и позволяет видеокарте работать стабильно даже при максимальных нагрузках. * **Интерфейсы 2xDP и 2xHDMI:** возможность подключения нескольких мониторов для расширенного рабочего пространства или многоэкранного игрового опыта. * **Технология OC ICE:** повышенная производительность и оптимизация работы видеокарты. С видеокартой Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE вы получите не только высокую производительность, но и стильный дизайн, который украсит любой игровой ПК. Не упустите шанс вывести свой игровой опыт на новый уровень!
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
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Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret