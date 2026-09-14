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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 10
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
288
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735265
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
288
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х9
Вес, кг.
1.52

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret

**Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE 16GB GDDR6 — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE. Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. **Почему стоит выбрать Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE?** * **16 ГБ видеопамяти GDDR6:** наслаждайтесь детализированным изображением даже в самых требовательных играх. * **Ширина шины 256 бит:** обеспечивает быструю передачу данных и высокую пропускную способность. * **Три вентилятора:** эффективная система охлаждения предотвращает перегрев и позволяет видеокарте работать стабильно даже при максимальных нагрузках. * **Интерфейсы 2xDP и 2xHDMI:** возможность подключения нескольких мониторов для расширенного рабочего пространства или многоэкранного игрового опыта. * **Технология OC ICE:** повышенная производительность и оптимизация работы видеокарты. С видеокартой Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE вы получите не только высокую производительность, но и стильный дизайн, который украсит любой игровой ПК. Не упустите шанс вывести свой игровой опыт на новый уровень!

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
288
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE 16GB GDDR6 — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE. Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. **Почему стоит выбрать Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE?** * **16 ГБ видеопамяти GDDR6:** наслаждайтесь детализированным изображением даже в самых требовательных играх. * **Ширина шины 256 бит:** обеспечивает быструю передачу данных и высокую пропускную способность. * **Три вентилятора:** эффективная система охлаждения предотвращает перегрев и позволяет видеокарте работать стабильно даже при максимальных нагрузках. * **Интерфейсы 2xDP и 2xHDMI:** возможность подключения нескольких мониторов для расширенного рабочего пространства или многоэкранного игрового опыта. * **Технология OC ICE:** повышенная производительность и оптимизация работы видеокарты. С видеокартой Gigabyte RX9070XT GAMING OC ICE вы получите не только высокую производительность, но и стильный дизайн, который украсит любой игровой ПК. Не упустите шанс вывести свой игровой опыт на новый уровень!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-R907XGAMINGOCICE-16GD AMD Radeon RX 9070XT 16Gb 256bit GDDR6 2520/20000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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