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Bob Sinclar - Born In 69' (3596974563766) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Sinclar - Born In 69' (3596974563766) виниловая пластинка

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Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 1
Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 2
Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 3
Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 4
Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 5
Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 6
Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 7
Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 8
Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Born in 69
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob Sinclar - Born In 69&#039; (3596974563766) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Sinclar - Born In 69' (3596974563766) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974563766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Born in 69
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hendogg, Master Gee & Wonder Mike from the Original Sugarhill Gang, Roland Clark, Shabba Ranks, Vybrate, Queen Ifrica & Makedah, Tony Rebel, Steve Edwards, Ron Carroll, Mr Tambourine Man, Steve Edwards, Adam Joseph, We Are Everything, Kevin Lyttle, Looks Like Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Sinclar - Born In 69' (3596974563766) виниловая пластинка

Born in 69 — пятый студийный альбом французского диджея Боба Синклера выпущенный 14 июля 2009 года. В честь 15-летия альбом переиздается на двойном виниле.. Альбом создан в сотрудничестве с The Sugarhill Gang, Shabba Ranks, Кевином Литтлом и другими. Откройте для себя мировые хиты «La La Song», «Love you no more», « » и «What a wonderful world»

Отзывы о товаре Bob Sinclar - Born In 69' (3596974563766) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974563766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Born in 69
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hendogg, Master Gee & Wonder Mike from the Original Sugarhill Gang, Roland Clark, Shabba Ranks, Vybrate, Queen Ifrica & Makedah, Tony Rebel, Steve Edwards, Ron Carroll, Mr Tambourine Man, Steve Edwards, Adam Joseph, We Are Everything, Kevin Lyttle, Looks Like Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Born in 69 — пятый студийный альбом французского диджея Боба Синклера выпущенный 14 июля 2009 года. В честь 15-летия альбом переиздается на двойном виниле.. Альбом создан в сотрудничестве с The Sugarhill Gang, Shabba Ranks, Кевином Литтлом и другими. Откройте для себя мировые хиты «La La Song», «Love you no more», « » и «What a wonderful world»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Sinclar - Born In 69' (3596974563766) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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