Описание товара Ed Sheeran - (Equals) (0190296657078) виниловая пластинка

19 августа Эд Ширан открыл предзаказ альбома «=» («Equals»). Это первая студийная работа певца за два года и долгожданное продолжение серии успешных альбомов «+» («Plus», 2011), «x» («Multiply», 2014) и «?» («Divide», 2017). А в 2019 году музыкант представил пластинку «No.6 Collaborations Project» с огромным количеством звездных исполнителей, включая Эминема, Джастина Бибера, Бруно Марса, Skrillex, Карди Би, Трэвиса Скотта и многих других талантливых артистов. Релиз альбома состоится 29 октября. В этот же день Ширан представит физические версии «Equals». Они будут выпущены на компакт-дисках в диджисливе (картонный конверт с прорезью) и в трех виниловых вариантах. Для широкой публики альбом выйдет на обычных черных пластинках, а для фанатов в продажу поступят два лимитированных издания — на красном и белом виниле. Также 19 августа музыкант представил трек «Visiting Hours», посвященный недавно ушедшему из жизни Майклу Гудински, австралийскому бизнесмену и хорошему другу Ширана. Артист рассказал о пластинке:. «“Equals” — очень личная работа, которая много для меня значит. За последние несколько лет моя жизнь сильно изменилась: я женился, стал отцом, потерял близкого человека. И я рассуждаю на эти темы на протяжении всего альбома. Это мой альбом о взрослении и я очень хочу поскорее поделиться с вами следующей главой». Он также признался, что работа над материалом шла целых четыре года — он начал сочинять и записывать новые треки еще летом 2017-го. Лид-синглом с альбома стала композиция «Bad Habits», премьера которой состоялась 25 июня во время прямой TikTok-трансляции чемпионата Европы по футболу. Всеми любимый «парень с гитарой» захотел рискнуть и зашел на территорию танцевальной поп-музыки: трек сравнивали с работами The Weeknd и классическим хитом 1980-х «Smalltown Boy» от Bronski Beat. На звучании эксперименты не закончились: если раньше Ширана знали как скромного и застенчивого парня, то в клипе «Bad Habits» артист поэкспериментировал с гламуром и вампирской тематикой. Риск себя оправдал: клип набрал 100 млн просмотров уже через месяц, а трек занял высокие позиции в чартах всего мира. Он продержался на вершине британского хит-парада шесть недель, а также занял пятое место в Billboard Hot 100 и возглавил российский чарт TopHit. В свои 30 лет Эд Ширан уже вошел в историю как один из самых успешных поп-исполнителей поколения. Он продал 150 млн копий своих записей и отыграл огромное количество концертов, а в рамках тура Divide заглянул и в Москву. Divide стал самым успешным туром в истории музыки, собрав феноменальную кассу в 776 млн долларов. Его хиты «Shape of You», «Perfect», «I Don’t Care», «Sing», «Photograph» и «I See Fire» слышали все, а песня «Thinking Out Loud» звучит на каждой второй свадьбе в мире. Более того, музыкант пишет хиты и для других исполнителей — например, для Джастина Бибера, Риты Оры, One Direction и Little Mix. А такие молодые звезды, как Шон Мендес, Камила Кабельо и Луи Томлинсон, называют Ширана одним из своих вдохновителей.