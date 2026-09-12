Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Black
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%30 820 руб. 47 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693288
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Характеристики
Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
зеленый, черный
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Частота процессора, МГц
3250
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Black
Смартфон Xiaomi POCO X7 Pro 5G – мощный и стильный гаджет, который станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Мощный процессор с частотой 3.25 ГГц обеспечивает высокую скорость работы и плавность интерфейса. Смартфон поддерживает высокоскоростной интернет через 5G, а также все стандарты связи, включая 3G, 2G, 5G и 4G LTE. Двойная камера с разрешением основной камеры 50 Мп позволяет делать качественные снимки. Смартфон оснащен Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, что обеспечивает быстрое и стабильное подключение к интернету и другим устройствам.
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Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco X7 Pro
Цвет
зеленый, черный
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Частота процессора, МГц
3250
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Xiaomi POCO X7 Pro 5G – мощный и стильный гаджет, который станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Мощный процессор с частотой 3.25 ГГц обеспечивает высокую скорость работы и плавность интерфейса. Смартфон поддерживает высокоскоростной интернет через 5G, а также все стандарты связи, включая 3G, 2G, 5G и 4G LTE. Двойная камера с разрешением основной камеры 50 Мп позволяет делать качественные снимки. Смартфон оснащен Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, что обеспечивает быстрое и стабильное подключение к интернету и другим устройствам.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Флагманские, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Флагманские, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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