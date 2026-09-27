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Плита инфракрасная Leonord LE-1747 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плита инфракрасная Leonord LE-1747

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Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 1
Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 2
Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 3
Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 4
Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 5
Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
нет
Управление
механический
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 1
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 2
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 3
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 4
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 5
  • Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Плита инфракрасная Leonord LE-1747
3 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка температуры
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х8
Вес, кг.
2.4

Описание товара Плита инфракрасная Leonord LE-1747

Инфракрасная плита, идеальное решение для маленькой кухни или загородного дома. Мощная плита на 2000 Вт., оснащена высококачественной стеклокерамической варочной поверхность Glass Plus, которая обладает отличной теплопроводностью, имеет длительный срок службы, не боится влаги и легко чистится. Благодаря высокоскоростному инфракрасному нагреву, плитка быстро нагревается и равномерно распределяет тепло по всей стеклокерамической поверхности, плита позволяет приготовить все: от пышной яичницы до сочных поджаренных стейков.

Отзывы о товаре Плита инфракрасная Leonord LE-1747




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка температуры
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
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Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасная плита, идеальное решение для маленькой кухни или загородного дома. Мощная плита на 2000 Вт., оснащена высококачественной стеклокерамической варочной поверхность Glass Plus, которая обладает отличной теплопроводностью, имеет длительный срок службы, не боится влаги и легко чистится. Благодаря высокоскоростному инфракрасному нагреву, плитка быстро нагревается и равномерно распределяет тепло по всей стеклокерамической поверхности, плита позволяет приготовить все: от пышной яичницы до сочных поджаренных стейков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - купить по цене 3370 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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